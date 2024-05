Imprudenti al volante: abbattuti pali e cabine elettriche 

A Guspini segnali stradali, pali dell’illuminazione pubblica, cabine elettriche e telefoniche vengono abbattuti in continuazione senza che si riesca a trovare i colpevoli: negli ultimi giorni, veicoli condotti da conducenti restati ignoti hanno fatto una strage di dispositivi pubblici. I segni sono visibili: un palo dell’illuminazione pericolosamente inclinato nella centralissima via Roma, poco prima delle scuole elementari Deledda, un sostegno della segnaletica stradale abbattuto accanto all’incrocio con via Anna Frank e il campo sportivo della Fortitudo (l’urto è stato talmente violento che ha spezzato il tubo di ferro zincato). Recentemente sono stati abbattuti i pali del semaforo e una cassetta telefonica in via Dante, una centralina Enel è stata staccata dal basamento in via Picasso.Ogni episodio è prontamente segnalato alla polizia municipale che accerta quanto avvenuto e poi segnala agli uffici competenti ma, a quanto è dato sapere, nella stragrande maggioranza dei casi i responsabili restano impuniti perché regolarmente, dopo aver causato – anche se involontariamente – il danno, non segnalano la loro negligenza.

