Improvvisatori a confronto questa sera in biblioteca 

Appuntamento con il canto improvvisato campidanese stasera alle19,30 in biblioteca. Organizza il Circolo Legambiente su Tzinnibiri, in collaborazione con la biblioteca, il museo e il Comune. Si confronteranno is cantadoris Omero Atza, Lello Atzeri, Mondo Maccioni e Oliviero Tappara. Alla chitarra, Luca Tiddia, assistenza tecnica di Maurizio Olla. Presenteranno la serata Carla Maria Migoni e Lello Atzeri, l’ingresso gratuito.

L’obiettivo è la valorizzazione e salvaguardia de “Su cantu de sei” che proprio a Sinnai vanta grandissimi improvvisatori: fra tutti sono da ricordare Sarbarodicu Serra, Allicu ‘e Seui e Rafieli Serra, maestri del passato. (r. s.)

