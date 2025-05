Impronte ignote vicino al corpo di Chiara 

Pavia. Sono undici le impronte senza identità trovate sulla porta di casa e sul muro delle scale che conducono al piano seminterrato della villetta di Garlasco e che ora sono agli atti della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Impronte che, qualora i progressi della tecniche scientifiche lo consentiranno, potrebbero avere un nome e cognome in modo da fare ulteriore luce sull’omicidio della giovane, per il quale Alberto Stasi, il fidanzato, sta finendo di scontare 16 anni di carcere, mentre Andrea Sempio, amico del fratello della 26enne, oggi è il principale sospettato.

Le scale della taverna

Sulle due pareti che sovrastano gli scalini che portano alla taverna e alla cantina della casa di via Pascoli, e in fondo ai quali fu trovato il corpo di Chiara, come emerge dalla consulenza disposta dalla Procura di Pavia, non lontano dall’impronta di una mano, la numero 33, che è la sola attribuita a Sempio, all’epoca del delitto erano state isolate altre sei tracce “palmari”, mai identificate, e che ora sono state rilette ma senza esiti. Sono state ritenute tutte comparabili, anche se non utili per un’identificazione, e con un lavoro di esclusione si è potuto affermare non solo che non appartengono a Sempio e a Stasi, ma nemmeno ai familiari della vittima, alla cugina Stefania Cappa, ritornata in questi giorni alla ribalta delle cronache, e agli amici del fratello Marco.

Il puzzle da ricomporre

Rilevante, poi, è soprattutto l’impronta numero 10 relativa a una presunta “mano sporca”. Affidata anche questa alle analisi che verranno svolte in incidente probatorio dai periti nominati dalla gip pavese Daniela Garlaschelli, è una delle cinque isolate, comparate ma senza identificazioni, sulla porta d’ingresso dell’abitazione, e si ritiene possa essere stata lasciata dal killer prima di fuggire. All’epoca non venne sottoposta ad «alcuna indagine biologica», mentre adesso sarà oggetto degli accertamenti genetici. Analisi che riguarderanno, tra l’altro, anche due profili di Dna individuati sulle unghie di Chiara. Intanto, le indagini vanno avanti con l’ipotesi che il responsabile di quel delitto sia Sempio con altre persone. Mentre l’avvocato Solange Marchignoli è pronta a depositare ai magistrati i 186 messaggi che il suo cliente avrebbe ricevuto da Paola Cappa, sorella gemella di Stefania.

Le parole in caserma

«Qualcuno ha studiato la situazione e ha deciso di rapinare». Intercettata dai carabinieri in una conversazione con Alberto Stasi quattro giorni dopo il delitto di Garlasco, Stefania Cappa ipotizza questo movente per l’omicidio della cugina. «Hanno già fatto due furti», dice la ragazza, all’epoca 23enne, in un video inedito mandato in onda da “Chi l’ha visto?”. Di solito «questi scappano, vanno via», aggiunge Stefania Cappa, seduta di fronte a Stasi in una pausa dell’interrogatorio. «Non so...», replica titubante Stasi, che si tiene la testa con una mano sulla fronte, mentre per la ragazza, inquadrata di spalle, non sembrano esserci dubbi.

