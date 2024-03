Imprevisti nei lavori, slitta la riapertura della scuola 

Scuola chiusa sino ad aprile, poi la campanella tornerà a suonare nella primaria di via Leonardo Da Vinci. Lo assicura il sindaco di Selargius Gigi Concu, che - imprevisti permettendo - ha annunciato la riapertura della scuola di Santu Nigola in risposta - nella sua pagina Facebook - ad una mamma preoccupata che chiedeva aggiornamenti sul cantiere di ristrutturazione in corso.

«Comprendo i disagi, ma mi preme sottolineare che i lavori non si sono mai interrotti, solo alcune lavorazioni hanno subito rallentamenti a causa di alcuni imprevisti», spiega Concu sui social. «Trattandosi di interventi portati avanti con fondi Pnrr non possiamo procedere in autonomia ma siamo tenuti a rapportarci con il Ministero per qualsiasi modifica, questo ovviamente allunga i tempi. Nel frattempo abbiamo stanziato 11mila euro con una variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale per poter proseguire con il servizio di trasporto degli studenti tramite il pulmino sino ad aprile, data per la quale contiamo di far rientrare i bambini nella loro sede scolastica».

La scuola di via Leonardo Da Vinci è chiusa dallo scorso 27 novembre, con i duecento alunni trasferiti in via delle Begonie: novanta giorni di lavori sino al 4 marzo. Tutto rimandato ad aprile quindi, sperando che non si verifichino nuovi intoppi nel cantiere. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA