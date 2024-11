Imprese sostenibili, le insidie del bilancio 

I profondi mutamenti normativi sul tema della rendicontazione impongono anche l’obbligo del bilancio di sostenibilità. Una sempre più numerosa platea di imprese e professionisti ha bisogno di essere sostenuta e guidata in questa fase.

Per venire incontro a questa esigenza si svolge l’incontro “Informativa finanziaria e di sostenibilità: luci e ombre”, organizzato da Alessandro Mura (docente di Economia Aziendale) e Viviana Ecca (assegnista di ricerca nella stessa disciplina) del dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari. L’evento è in programma venerdì, dalle 9, nella sede della Fondazione di Sardegna (Via S. Salvatore da Horta, 2). Esperti provenienti dal mondo accademico, dalle professioni contabili, e dal mondo imprenditoriale si riuniscono per discutere delle sfide e delle opportunità legate ai cosiddetti fattori Esg (Environmental, Social, and Governance), vale a dire i fattori ambientali, sociali e di governo che devono emergere nel bilancio di sostenibilità.

La prima parte del workshop sarà dedicata alla divulgazione degli studi più recenti realizzati dal gruppo di ricerca coordinato da Sandro Mura, con le relazioni di Francesco Vallascas (Full Professor in Finance & Director of Research, Department of Finance, Durham University, in Gran Bretagna), di Viviana Ecca e del ricercatore Stefano Corso (Unica). Seguirà una tavola rotonda in cui Massimo Favini (Chief of Staff di Tiscali spa), Sergio Putzolu (Amministratore Unico di Holacheck srl), e Alberto Vacca, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Cagliari forniranno tre prospettive differenti sulla gestione quotidiana delle nuove sfide.

