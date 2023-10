Imprese sarde strozzate dai tassi  

Il decimo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea mette in difficoltà le piccole imprese della Sardegna, per le quali Confartigianato stima 123 milioni di maggiore costo su base annua sul credito erogato rispetto al 2022, sulla base dell'incremento tendenziale dei tassi.

La dinamica

Una recente analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati dello scorso marzo della Banca d’Italia, ha rilevato come la dinamica tendenziale delle erogazioni dei prestiti all'artigianato sardo abbia registrato una contrazione del -6,6%, quota superiore al -4,4% calcolato per il totale delle imprese regionali. Inoltre il Taeg per le imprese è passato dal 5,07% di giugno 2021 all'attuale 7.41%, equivalenti a +244 punti base. Sono numeri che rivelano la prudenza e anche la fatica delle piccole e medie imprese che hanno già dovuto far fronte all'aumento di materie prime e energia.

Sulla base dello stock dei prestiti concessi alle imprese fino a 20 addetti e alla distribuzione degli addetti nelle piccole imprese con 20-49 addetti si stima a livello provinciale un maggiore costo su base annua sul credito erogato alle Mpi pari a 38 milioni di euro a Sassari, a 38 milioni di euro a Cagliari, a 19 milioni di euro nella provincia del Sud Sardegna, a 17 milioni di euro a Nuoro e a 12 milioni di euro a Oristano.

Le difficoltà

«L'ennesima impennata dei tassi di interesse da parte della Bce rischia di trasformarsi in un disastro, perché potrebbe frenare lo sviluppo delle nostre imprese», spiega la presidente di Confartigianato Sardegna Maria Amelia Lai. «Infatti, la marginalità viene contratta all'osso e dunque anche la volontà di mettere in atto quelle misure utili ad aumentare la propria competitività: evoluzioni di processo, acquisto di nuovi macchinari, rivoluzione degli spazi di lavoro. Ma tutto questo costa e le imprese rischiano di non poterselo permettere, contraendo così drammaticamente la propria capacità di stare sul mercato ed esprimere tutto il loro valore».

Confartigianato Sardegna contatterà prossimamente gli istituti di credito nell'Isola per tracciare una strada comune a tutela delle attività produttive.

