Imprese sarde in ritardo coi pagamenti 

Tanta, tantissima, pazienza. È ciò di cui devono essere dotate molte aziende fornitrici di merci e servizi, alle prese con crediti vantati nei confronti delle imprese dell’Isola. I tempi di pagamento sono infatti tra i più lenti del Paese con un’attesa media registrata nel 2023 di 73 giorni per vedere accreditati i soldi sul conto corrente.

I dati

I numeri arrivano dallo Studio Pagamenti realizzato da Cribis, società del gruppo Crif

specializzata nella business information, puntuale nell’”incoronare” le imprese della Sardegna come tra le meno virtuose nella puntualità dei pagamenti. Basti pensare che peggio di noi fanno solo Calabria (76 giorni di tempo in media per pagare i propri fornitori) e Lazio (74 giorni).

Ma non è tutto. L’Isola si distingue negativamente anche per quanto riguarda la porzione di aziende virtuose. Infatti solo il 30% del tessuto produttivo regionale riesce a rispettare le scadenze, contro una media nazionale del 41,1%. Un risultato migliore solo di Sicilia (23,1%), Calabria (25%) e Campania (28,5%).

I settori

Puntando i riflettori sulle tipologie di impresa emerge che lo scorso anno sono stati soprattutto bar e ristoranti ad avere avuto le maggiori difficoltà nei pagamenti fatti entro i tempi stabiliti. Il 19,9% delle aziende di questo settore, nell’ultimo quadrimestre del 2023, ha infatti saldato i propri debiti con oltre un mese di ritardo.

Rispetto al trimestre precedente, invece, i ritardi gravi delle industrie chimiche risultano in peggioramento registrando un incremento del 19,5% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza, seguite dalle industrie della carta che segnano un +17,2%. Peggiorativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il settore delle costruzioni (+25% vs Q4 2022), l’industria chimica (+16,7%) e gli installatori (+14,3%).

Panorama nazionale

«Il 2023 è stato caratterizzato da variabili che hanno impattato negativamente sull’economia italiana, tra cui i conflitti internazionali, l’inflazione e l’andamento dei tassi», ha spiegato Marco Preti, amministratore delegato Cribis. «Nonostante queste condizioni avverse, i dati sui pagamenti mostrano una situazione stabile rispetto all’anno precedente e in miglioramento dal 2019. Ci auguriamo che questo trend prosegua anche nel 2024 in modo da contribuire ad aumentare la competitività delle nostre aziende e del nostro Paese».

I dettagli provinciali riflettono le differenze tra le macroaree geografiche: nel ranking di Cribis le posizioni più alte sono occupate da province di Sondrio, Bergamo, Brescia), mentre quelle più basse da Palermo, Reggio Calabria, Trapani.

Per quanto riguarda invece le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una regolarità del 43%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10,5%) rispetto alla media. All’opposto, le grandi aziende hanno più ritardi lievi (80%), meno pagamenti regolari (15,3%), e meno pagamenti in ritardo grave (3,9%, il valore più basso tra tutte le tipologie di azienda).

