Imprese sarde a scuola di digitale 

Nell’ambito del progetto “Eccellenze in Digitale”, di Unioncamere, la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, attraverso i Punti impresa digitale, promuove una serie di incontri formativi rivolti imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, persone in cerca di occupazione, dipendenti pubblici che vogliono accrescere le loro competenze digitali.

La precedente edizione del progetto, promossa in un periodo critico come quello del Covid, ha aiutato le imprese dell’Isola ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie. Con questa nuova serie di webinar si vogliono fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo.

Ai partecipanti agli eventi verrà rilasciato un attestato.Il primo appuntamento, sul tema “Il cloud per le imprese. Il cloud per il successo aziendale: strategie vincenti con Google Cloud, AWS e Azure”, è per venerdì prossimo dalle 10 alle 11.30.

