Imprese, record fallimenti in Ue 

Record di fallimenti delle imprese nell’Unione europea nel secondo trimestre dell’anno, con un aumento dell’8,4% e ai massimi da quando è iniziata la raccolta dei dati nel 2015 da parte dell’ufficio europeo di statistica. Nell'eurozona i fallimenti aziendali sono aumentati del 9%, mentre in Italia del 2,9%, meno che in Francia. La fotografia sui fallimenti offerta da Eurostat sembra indicare che si sia interrotta per l'Italia la riduzione proseguita per otto trimestri consecutivi a partire da inizio 2001, dopo l'inversione già iniziata in realtà tra gennaio e marzo di quest'anno (+7,7% i fallimenti del primo trimestre).

La tendenza

Nell’anno del Covid si era visto un andamento sull’ottovolante, con un balzo del 159,9% nel terzo trimestre 2020, dopo il calo del 65,3% del secondo trimestre e del 2,8% del primo. Il trend attuale italiano resta comunque di un aumento meno spiccato dell’Ue a 27, che invece risulta in crescita ormai da sei semestri, e dell'area dell'euro, dove complessivamente gli insuccessi aziendali sono in crescita da sette trimestri.

I comparti in affanno

I fallimenti aumentano in tutti i settori, a partire dai servizi di alloggio e ristorazione (+23,9%), dai trasporti e magazzinaggio (+15,2%) e da istruzione, sanità e attività sociali (+10,1%). Rispetto al quarto trimestre del 2019, quello cioè precedente alla pandemia, il numero di dichiarazioni di fallimento nel secondo trimestre del 2023 è stato più elevato nella maggior parte dei settori dell'economia, con maggiori fallimenti registrati nei servizi di alloggio e ristorazione (+82,5%). Sono calati invece nell'industria (-11,5%) e nell'edilizia (-2,7% ). Tra i singoli Paesi, l'Ungheria registra un aumento intenso, con un balzo del 40,8%, dopo aver visto già due trimestri di crescita intensa e addirittura un picco superiore al 133% nel terzo trimestre del 2022. Rialzi sensibili in Estonia (+24,6%) e Ungheria (+40,8%).

Da Berlino niente dati

Calano i fallimenti delle imprese a Cipro (-48,5%), ma dopo che erano più che raddoppiati nel primo trimestre dell'anno (+109,7%). Giù anche in Croazia (-23,6%), in Danimarca (-15,9%), Bulgaria (-14,3%) e Polonia (-9,1%). Tra i grandi Paesi, non sono disponibili i dati della Germania, mentre i fallimenti aziendali risultano in crescita del 4,6% in Francia. Le iscrizioni di nuove imprese, infine, in leggero calo nell'Ue (-0,6%).

