Imprese, provincia Cenerentola dell’Isola 

Un totale di 169 nuove iscrizioni contro 165 chiusure nel primo trimestre di quest’anno, con un saldo positivo di 4 attività. È questo il dato, non proprio brillante, che emerge dall’analisi al 31 marzo delle imprese nell’Oristanese.

I dati

Il tessuto imprenditoriale è fissato in 13.788 attività, così classificate: 4.939 agricoltura, 3.241 “altri servizi” (alloggio e ristorazione, sanità, assistenza, trasporti), al terzo posto il commercio con 3.131, le costruzioni 1.550, l’industria 920 e altre 7 imprese non classificate. Oristano, ultima tra le sarde: poco più della metà delle imprese attive in provincia di Nuoro e il 50% esatto di quelle del Sud Sardegna.

I commenti

«Un tessuto ancora fragile, in larga parte fondata sull’agricoltura, il commercio, i servizi con l’industria a notevole distanza», sottolinea Nando Faedda, vicepresidente della Camera di commercio di Cagliari e Oristano. Un’azienda su due opera in città, in particolare nella zona industriale Oristano-Santa Giusta.

«A conferma che la provincia vede sparire le piccole attività e soprattutto gli artigiani che caratterizzavano il territorio. Qualcuno dovrà pur chiedersi perché di questo disastro sociale ed economico, dell’accentuarsi dello spopolamento di cui non possono farsi carico i sindaci che stanno facendo anche l’impossibile», è la protesta di Pietro Arca, sindaco di Sorradile e presidente del Gal Barigadu Guilcer.

Nel capoluogo

Delle 13.788 imprese attive in provincia a marzo Movimprese ne colloca 6.909 a Oristano, con una perdita di 40 unità rispetto al trimestre precedente. A crescere solo “altri servizi”, più 22 aperture dovute soprattutto alle attività legate al turismo. Il commercio in città perde 40 attività, l’industria 14, l’agricoltura 11 e l’edilizia 7. Sul sistema città l’agricoltura pesa il 31,2%, i servizi il 26,9, il commercio il 24,5, le costruzioni il 10,7 e l’industria il 6,5%. La debolezza del sistema ha la sua cartina di tornasole nella forma giuridica delle società: Sette su dieci sono individuali cioè fanno riferimento a un solo titolare e non impongono una quantità minima di capitale da investire. In totale 4.780 su 6.909 imprese.

Beppe Ruggiu, presidente Confindustria e nazionale di “Calcestruzzo”: «Si fatica ma non ci arrendiamo, confidiamo nel Pnrr e nello snellimento della burocrazia che frena lo sviluppo».

