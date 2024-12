Imprese nel mirino dei cybercriminali 

Imprese e cittadini sardi sono nel mirino del crimine informatico. Gli attacchi ai sistemi, il furto di dati e i reati commessi sul web sono in forte aumento. La denuncia arriva dall’Ufficio studi di Confartigianato imprese: i tecnici dell’associazione di categoria hanno analizzato lo scenario isolano e prodotto un report per dare confini precisi al fenomeno. Nell’ultimo anno i reati informatici sono cresciuti del 4,3%. Un trend che rimane sotto la media nazionale pari al 7,8%. Tra il 2019 e il 2023, invece, la crescita è stata del +34,6%, contro una media italiana del +45,5%. Guardando al 2023, sono state circa 8000 le denunce complessive nell’Isola, di cui 3.508 (circa il 45%) presentate dagli imprenditori. Un rapido calcolo è utile per misurare la portata del fenomeno; i fatti portati all’attenzione dell’autorità giudiziaria sono quasi dieci al giorno. Cifre capaci di causare importanti danni alla produzione di beni e servizi. Preoccupanti anche i risultati relativi alle denunce presentate dai singoli cittadini: nel 2023 solo nella provincia di Cagliari sono state oltre duemila. Richieste di intervento che, in alcuni casi, non riguardano estorsioni o furti d’identità ma fatti relativi agli aspetti più intimi della propria vita.

Le voci

Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Sardegna, sottolinea i rischi per gli operatori economici: «Il trend di crescita resta costante e gli imprenditori non possono, e non devono, abbassare la guardia soprattutto in un contesto di digitalizzazione accelerata dei processi produttivi. Le piccole realtà devono affrontare nuove sfide e orientare le proprie strategie di investimento in tecnologie, capitale umano qualificato e sicurezza informatica». Per Confartigianato, la crescita dei reati informatici segnala la necessità di intensificare le misure di sicurezza, affrontando la sfida del difficile reperimento di personale con competenze di cybersicurezza: «La carenza di personale qualificato, e una non completa consapevolezza sui ruoli in azienda della sicurezza informatica richiedono investimenti in formazione e un supporto informativo istituzionale per promuovere le cyberskill, in modo che le imprese possano proteggere adeguatamente i propri sistemi».

Lo scenario

Le competenze e i ruoli all’interno delle aziende sono strategiche anche sul fronte della responsabilità civile delle società. La mancata tutela dei dati di clienti e fornitori ha una dimensione afferente al diritto alla riservatezza: non rispettare le norme può avere conseguenze molto importanti in termini di sanzioni del Garante per la protezione dei dati. Il mondo delle piccole e medie imprese deve lavorare in prospettiva per costruire delle alleanze che siano capaci di proteggere l’economia e la sicurezza dei cittadini. Mereu richiama il bisogno di dialogo e confronto con le forze dell’ordine: «Dobbiamo lavorare insieme agli esperti e alle forze di polizia che si occupano di criminalità informatica per garantire che le aziende siano in grado di prosperare in un ambiente digitale sicuro. Solo attraverso l’investimento in cybersicurezza, la formazione del personale e la collaborazione, possiamo creare un ambiente in cui le piccole imprese possano crescere senza timore di essere minacciate da attacchi devastanti».

