Imprese, la svolta del metano 

L'obiettivo è la completa metanizzazione dell’agglomerato industriale entro la fine del 2024, collaudi compresi. Il cantiere, affidato lo scorso luglio all’Impresa In.co. srl Unipersonale è ai nastri di partenza. «Scontiamo un leggero ritardo necessario a recepire alcune prescrizioni mosse dal Ministero dell’Ambiente in sede di Valutazione di impatto ambientale – spiega il direttore del Consorzio industriale Marcello Siddu –subito dopo le feste inizieranno i lavori che avranno una durata di 270 giorni». Il farraginoso iter burocratico ha richiesto parecchio tempo, ora si entra nella fase operativa.

L’opera

L’intervento da 3 milioni e mezzo di euro, finanziato dall’assessorato regionale all’Industria, prevede una rete capillare di distribuzione e consegna del gas-metano alle Imprese insediate nell’area Industriale che ne faranno richiesta. In tutto 20 chilometri di impianto che si dirama da ciascuno dei 4 punti di consegna previsti e ubicati nell’area del Porto, uno dei quali già attivo, il deposito costiero di Hi-Gas. A completare l’intervento, anche la posa di una linea in fibra ottica che consentirà di gestire i flussi di rete e le letture dei consumi del gas-metano. Alla gara d’appalto, alla quale erano stati invitati 25 operatori economici specializzati, avevano partecipato sei imprese; la migliore offerta si era rivelata quella della ditta di Quartu Sant’Elena che aveva presentato un ribasso di poco inferiore al 23 per cento.

Le opportunità

«La disponibilità del metano costituirà una nuova opportunità per le imprese energivore insediate nell'area industriale e un ulteriore elemento di attrattività per spingere gli imprenditori a localizzare i propri investimenti nell'Oristanese», aveva dichiarato in sede di aggiudicazione dell’appalto il presidente del Cipor Gianluigi Carta. Sono circa 150 le aziende, insediate nell’area industriale centrale e nelle zone produttive a Nord della città che potranno avvalersi del combustibile che oltre ad essere uno dei più economici sul mercato è anche a basso impatto ambientale. Parallela corre anche un’altra partita: in un futuro non troppo lontano, infatti, alla rete portuale potrebbe allacciarsi anche quella cittadina che, senza ulteriori costi, passerebbe dall’aria propanata al metano. Lo scorso agosto il progetto della società Medea, società del gruppo Italgas che opera nel settore della distribuzione del combustibile, aveva subito una battuta d’arresto in conferenza di servizi per alcune osservazioni presentate dal Consorzio Industriale e dall’Arpas. Di recente il via libera alla procedura, snellita rispetto alla precedente, che prevede la realizzazione del solo tratto interno alla città con le opere di allaccio nella zona via Messina.

