Imprese, la cura contro le sofferenze  

Via libera dall’assemblea degli azionisti al bilancio 2024 di Sarda Factoring, a suggello di «un anno molto positivo», secondo la diagnosi del direttore generale Gian Marco Lampis, che aggiunge: «Abbiamo realizzato un turnover di 304 milioni e un utile netto di 735mila euro. È inoltre migliorata la qualità del credito: le sofferenze nette hanno raggiunto una incidenza molto contenuta pari all’1,1% del totale impieghi».

La percentuale

Sarda Factoring - costituita nel 1986, dal 2002 autonoma nel suo operato - si occupa di riscuotere i pagamenti dovuti alle imprese, acquistando i crediti delle aziende e pagandoli in anticipo, oltre che intervenendo nella loro gestione, in modo da proteggere dal rischio di insolvenza e dai ritardi di pagamento chi opera sul mercato. In sostanza un supporto alle imprese in termini di prevedibilità delle entrate, che riduce i rischi di contagio che una situazione di insolvenza può sviluppare sui suoi interlocutori. Leonardo Marras, presidente di Sarda Factoring, parla di «ottimo risultato sia in termini di volumi sia di marginalità» e sottolinea che «il 70 per cento dei volumi sviluppati in Sardegna pone la Società come valido interlocutore dell’imprenditoria regionale».

Solidità patrimoniale

Più nel dettaglio, è Lampis a focalizzare le performance sui Non-Performing Exposures, i crediti che i debitori hanno difficoltà a onorare: secondo quanto esposto dal direttore generale agli azionisti, nel 2024 l’azienda «ha raggiunto un ottimo livello di NPE ratio lordo e netto, rispettivamente del 2,24% e dell’1,67%; il cost-income si è attestato al 60,52% (68,27% nel 2023) mentre il CET1 è salito al 15%». Quest’ultimo, il Common Equity Tier 1, è l’indicatore di solidità patrimoniale. «Tali risultati - conclude Lampis - hanno permesso un rafforzamento della solidità patrimoniale e un miglioramento degli indicatori di bilancio. La forte vocazione regionale unitamente all’alta specializzazione dei nostri servizi nella gestione e smobilizzo dei crediti commerciali confermano la validità della nostra offerta». La compagine societaria di Sarda Factoring attualmente annovera soci bancari (Banco di Sardegna e Bper), primari soci industriali (Gruppo Isa, Fratelli Pinna, Saras, Unione Sarda, Simec, Vibrobeton, Ecoserdiana, 3A Arborea) e Consorzi Fidi.

