Imprese, in vista la stangatina Ires 

Un'addizionale Ires tra 0,5% e 1%: potrebbe avere questa forma il contributo che imprese, banche e assicurazioni dovranno dare in vista della manovra. Una via che gli istituti di credito sembrano intenzionati a respingere per evitare un impatto sui conti. La trattativa andrà avanti prima che la legge di bilancio sia approvata dal Consiglio dei ministri e le ipotesi restano aperte.

Caccia ai soldi

Trovare le coperture è difficile e il dato sul Pil dall'Istat genera perplessità sull'andamento dell'economia. L'istituto di statistica ribassa la stima tendenziale sul Pil del secondo trimestre e taglia, con una correzione in un secondo momento, la crescita per il 2024, portandola dallo 0,6% allo 0,4%. Se il +1% scritto dal governo nel Piano strutturale di bilancio, ribadito da Giorgetti, sembrava un risultato già in tasca, le certezze vacillano. Se la crescita non centra l'obiettivo, il lavoro del governo si fa complicato: meno crescita vuol dire meno entrate e più deficit, oltre che maggiore pressione fiscale. Nel secondo trimestre in cui l'Istat ha rivisto la crescita al ribasso, il peso del fisco rispetto al Pil è stato del 41,3%, in aumento di 0,7 rispetto a un anno prima. Il dato non passa inosservato: proprio sulle tasse, l'opposizione ha gioco facile ad attaccare e rischiano di giocarsi anche gli equilibri tra gli alleati.

La questione accise

Sul tavolo c'è il nodo accise. Il Governo ha chiarito che non si tratterà di un aumento di quelle sul diesel, ma di un allineamento tra benzina e gasolio. L'Unem sottolinea che «nell'ipotesi estrema» di equiparare l'accisa sul gasolio a quella della benzina, l'effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi di euro al litro: due miliardi in più per le famiglie, cioè 70 euro l’anno ciascuna. C'è poi il tema sigarette: gli oncologi hanno proposto un maxi-aumento di 5 euro a pacchetto come sostegno al Sistema sanitario nazionale. La cui sostenibilità finanziaria, osserva il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, «sarà sempre più legata alla prevenzione».

C'è soprattutto il tema del “contributo” delle imprese e del mondo bancario e assicurativo, poco inclini ad accettare un'addizionale Ires. Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse-Bcc, commenta: «I prelievi forzosi e improvvisi su redditi già generati, quindi retroattivi, non sono la via migliore per un rilancio del Paese». Antonio Patuelli aggiunge: «Più le tasse sono alte, più la ricchezza e i valori vanno via».

Le norme sulla sanità

La prossima legge di bilancio avrà anche uno «spazio importante» per la sanità, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ribadisce la priorità: assunzioni e aumento degli stipendi di medici e sanitari. Un obiettivo, quest'ultimo, che si potrà raggiungere anche attraverso una misura alla quale si sta lavorando: una flat tax, annuncia, sull'indennità di specificità dei medici. «Una delle ipotesi concrete che ho già presentato al ministro Giorgetti – spiega – riguarda la tassazione al 15% delle indennità di specificità per dare ulteriore ossigeno alle buste paga». È un'ipotesi di lavoro che va incontro alle richieste del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, gradita anche a Cimo-Fesmed. Oggi la tassazione su questa voce è pari al 43%.

