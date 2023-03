Imprese in difficoltà, ecco gli aiuti 

«Da parte dell’amministrazione è un segno di attenzione che offre soluzioni concrete per le imprese del territorio. I tempi sono particolarmente stretti perché dobbiamo riuscire a erogare le risorse in maniera molto rapida, per questo abbiamo anche istituito uno sportello di supporto per dare loro tutte le informazioni necessarie e aiutarle a compilare la domanda».

Il finanziamento, che arriva da fondi del programma operativo nazionale Città Metropolitane (Fers/Fse 2014- 2020) e React Eu per la ripresa sostenibile, è di circa un milione di euro. Il contributo potrà coprire un importo compreso tra un minimo di 25mila euro e un massimo di 75mila. L’agevolazione costituirà l’80 per cento della spesa complessiva, il restante 20 per cento, invece, sarà a carico dell’impresa.

«Si tratta di un sostegno concreto per le imprese cagliaritane che sono state provate dagli effetti economici della pandemia», ha spiegato il primo cittadino, «Cagliari cambia significa anche stare vicino alle imprese per riuscire a modificarle e trasformarle in maniera più sostenibile e al passo con i tempi, riuscendo così anche a preservare e incrementare l’occupazione».

«Non apriamo solo cantieri, ma abbiamo un’idea di città che cambia a 360°». Con queste parole, ieri alla Mem di Cagliari, il sindaco Paolo Truzzu ha presentato l’avviso per contributi a fondo perduto, destinati alle imprese cittadine colpite dall’emergenza sanitaria. I tempi sono strettissimi e per presentare la domanda c’è tempo solo fino al prossimo 31 marzo.

Disponibile un milione

Chi ne ha diritto

Beneficiarie del contributo sono le micro, piccole e medie imprese – costituite almeno dal primo gennaio 2020 - che operano nei settori del commercio, dell’artigianato, della ristorazione, della ricettività, della cultura, dello sport e tempo libero, del turismo.

«Proprio il turismo è una carta sulla quale Cagliari può giocare un ruolo importante, i numeri dello scorso anno sono stati molto rilevanti, abbiamo recuperato i livelli del 2019, anzi li abbiamo superati, oggi dai dati in nostro possesso, siamo convinti che quest’anno la stagione sarà anche più interessante, sintomo che siamo davanti a una città in crescita».

Gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento del processo produttivo aziendale e fare riferimento esclusivamente all’abbattimento di emissioni con particolare attenzione a quelle acustiche, alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività, favorendone la tutela e la qualità, alla riduzione dei consumi energetici e allo sviluppo digitale. «Questo è un ulteriore passo per ripartire con fiducia e una grande opportunità per tutte le imprese», ha commentato Pierluigi Mannino, presidente commissione Attività produttive, turismo e promozione del territorio. «Ci hanno tolto due anni e mezzo di tempo, ma guardo con fiducia ai prossimi e alla prossima consiliatura».

Sul sito e sui canali social del Comune è, infatti, possibile trovare i tutorial, le Faq, ma anche i contatti per essere guidati nell’iter. Un help desk, inoltre, aiuterà le imprese in ogni passaggio: dalla predisposizione dei documenti fino al caricamento della domanda.

