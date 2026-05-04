Imprese giovanili, segnali di speranza  

Dinamismo e tenuta, con un dato che fa ben sperare: quello che arriva dalle imprese giovanili. Nel primo trimestre del 2026, nella provincia di Nuoro, le attività under 35 attive crescono del 26,4 per cento, mentre a livello nazionale calano dell’1,8. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro sui primi tre mesi dell’anno. Il sistema imprenditoriale locale, pur con un saldo leggermente negativo (456 iscrizioni contro 466 cancellazioni), mostra segnali di miglioramento rispetto al 2025: le nuove iscrizioni aumentano del 10,7 e le cessazioni diminuiscono del 10,6%, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Crescono anche le unità locali (+60,6% le aperture, -10,8% le chiusure), a conferma della capacità di espansione delle imprese.

Tra i settori, è il turismo a trainare (+50% iscrizioni), seguito da servizi alle imprese (+33,3%), commercio (+21,4%) e manifatturiero-energia (+41,7%). Più deboli le costruzioni (-5,2%), mentre l’agricoltura resta il comparto con più iscrizioni ma con saldo negativo. In aumento anche l’occupazione, con 51.964 addetti (+1%), per le piccole imprese (10-49 addetti, +6,6%). Stabili i fallimenti, fermi a 6 casi. «I dati confermano che la provincia di Nuoro non sta semplicemente tenendo, ma in diversi ambiti mostra capacità di crescita superiore alla media nazionale» osserva Maria Luisa Ariu, responsabile dell’Osservatorio. «Segnali incoraggianti».

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