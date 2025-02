Imprese giovanili, è il deserto: nell’Isola sparita una su quattro 

Mancano i giovani, anche nel mondo produttivo. Il bilancio dell’ultimo decennio – tra chiusure e superamento della soglia d’età – nell’Isola ha registrato la sparizione di oltre 4.600 imprese guidate da under 35. Diciamo addio a 465 attività all’anno, 1,2 al giorno, a causa dell’inverno demografico che colpisce la nostra società. Ma non solo, è anche un segnale di sfiducia da parte di ragazzi che preferiscono andare all’estero a investire in una vita più ricca.

«In Sardegna, più che in altre regioni, a questo dramma se ne lega un altro: la contrazione della popolazione attiva. E le proiezioni per il futuro sono altrettanto catastrofiche», sottolinea Francesco Porcu, segretario della Cna, «quindi, una riduzione del numero di potenziali nuovi imprenditori, ma anche di forza lavoro. Significa che il sistema perde le energie per interpretare i processi evolutivi in corso, e non è in grado di reggere il passo con la trasformazione digitale, climatica, energetica. In sintesi: pochi giovani significa sempre meno competitività».

I numeri

Il quadro è di Unioncamere-InfoCamere e racconta di un drastico calo che riguarda tutta l’Italia. Oltre 153mila imprese di giovani in meno dal 2014 al 2024 (da 639.611 a 486mila), una percentuale in rosso del 24%, che in Sardegna sale al 26,6%: oggi 12.845 realtà, prima, poco meno di 17.500.

A livello nazionale – spiegano gli esperti – se la diminuzione ha interessato quasi tutti i settori economici, d’altro canto si rileva una crescita del 3,5% di aziende che si occupano di servizi alle imprese, e l’agricoltura mantiene sostanzialmente stabile la presenza degli under 35 (+0,06%).

Commenta il presidente di Unioncamere Andrea Prete: «Il dato è figlio del contesto economico, ma è chiaro che su di esso ha pesato l’invecchiamento della popolazione. Del resto, secondo il Cnel, negli ultimi vent’anni abbiamo avuto oltre 2 milioni di lavoratori under 35 in meno».

La conoscenza

Filippo Concas, 29 anni, alla guida dei Giovani di Confindustria Sardegna meridionale, sottolinea che «in realtà i problemi che incidono sulla mortalità delle imprese under 35 sono due, e ne parliamo sia a Cagliari che a Roma. Il primo è quello degli imprenditori di prima generazione, l’altro è il passaggio generazionale, con aziende con venti/trent’anni di storia alle spalle che, per mancanza di continuità, o chiudono o vengono inglobate da grandi gruppi, anche stranieri. Purtroppo sta capitando molto spesso».

Prosegue: «Il fatto è che molti giovani vogliono stare “comodi”, hanno un loro ruolo in azienda, orario, stipendio, come i dipendenti, e non vogliono assumersi ulteriori responsabilità. Poi ci sono le situazioni in cui sono i “vecchi” che non lasciano spazio, che non delegano il potere e non ne vogliono sapere di ritirarsi pian piano. Per provare a invertire la rotta, la mia mission è quella di incuriosire figli e nipoti di imprenditori anziani, di stimolare il loro interesse, di far conoscere loro persone ed esempi, e far capire che fare l’imprenditore dà tante soddisfazioni, certo, a fronte di molto impegno e dedizione».

Concas sottolinea: «Altra cosa fondamentale, e lo dico per esperienza diretta, è quella di guardarsi intorno: io sono nato in un’impresa fondata da mio bisnonno ottant’anni fa, che si occupa di trasporto di rifiuti per le industrie, a 19 anni sono andato in Inghilterra, solo, indipendente, e quando sono rientrato ho creato la mia impresa, che fa tutt’altro, digital marketing e comunicazione, con una ventina di collaboratori e un fatturato di 1 milione di euro. Ecco, comunque, pur cambiando settore, ho raccolto l’eredità dei valori e dei princìpi di una famiglia di imprenditori».

Gli scenari

Continua Francesco Porcu della Cna: «Oltre all’andamento demografico, che in Sardegna è tragico, sono moltissimi i giovani che prendono la strada del Continente o dei Paesi stranieri, ragazzi con un livello di istruzione elevato e con professionalità e competenze che preferiscono spendere in luoghi più accoglienti e che assicurano prospettive migliori. Se già oggi il problema è serio, domani lo diventerà ancora di più, a causa del trend di natalità il processo non può essere invertito, e la politica non sta mettendo in campo azioni serie di governo dei flussi migratori, di reclutamento, integrazione e formazione di figure che sarebbero necessarie per dare impulso e nuova linfa all’economia».

