Imprese che resistono al tempo 

C’è chi stringe la targa con le mani segnate dal lavoro di una vita, chi sorride incredulo, chi si commuove fino alle lacrime. Il Premio Fedeltà 2026 non è stato una cerimonia, ma un racconto corale di esistenze intrecciate al lavoro, di imprese che non sono numeri o bilanci, ma storie che attraversano il tempo e restano fedeli a una terra. Ieri, nella sede della Camera di Commercio, sono state premiate cinque imprese storiche e assegnati due riconoscimenti speciali a imprenditori che hanno lasciato un segno nel tessuto economico nuorese. Ad aprire l’incontro, il presidente Agostino Cicalò: «Raccontiamo che queste imprese sono vive». La fedeltà, ha spiegato, non è nostalgia, ma capacità di durare, programmare, restare parte attiva della comunità. «Noi - ha aggiunto - abbiamo una vita media delle imprese più lunga rispetto al dato nazionale».

Impresa, valore civile

A raccogliere il senso del fare impresa Ferruccio Dardanello, già presidente di Unioncamere. Ha ricordato che l’Italia non è solo il Paese di poeti e navigatori, «ma anche di imprenditori». Le storie premiate parlano lingue diverse, ma hanno un suono comune: la costanza. Come quella della Carola Basigheddu, nata nel 1920 in un locale di via Chironi, a Nuoro. Emporio di merceria, cresciuto con un’intuizione: vendere merci ingombranti per scoraggiare i furti di chi portava via tutto dalla finestra. Dopo 106 anni, l’azienda è alla terza generazione. «Questo premio - ha raccontato il nipote Efisio Chessa - valorizza la nostra storia, ma soprattutto il lavoro quotidiano». Nell’industria la storia è quella di Anna Scancella, che oggi segue l’idea del padre: dal travertino romano arriva alle cave di Orosei nel 1968. In un mondo di uomini, ha affrontato diffidenze e barriere culturali. Oggi il gruppo Bonfigli-Scancella è una realtà strutturata: «Questo premio è l’orgoglio di tutta la famiglia». C’è poi la forza gentile e ironica di Maria Itria Giovanna Secci, agricoltrice di Dorgali. Entrata in azienda nel 1963 come coadiuvante del padre, è diventata capo azienda del suo vigneto e oliveto nel 1985 . «Sono single - ha detto sorridendo - se mi cancello dall’Inps, fallisce». Una battuta che racchiude una vita di lavoro, di battaglie per il ruolo delle donne in agricoltura. Sessant’anni di lavoro senza guardare l’orologio sono invece quelli di Sebastiano Giovanetti, artigiano di Bitti. Dal 1966 ha tirato su strade, scuole, caserme. «Oggi è tutto più complicato - ha ammesso - ci vuole tanta volontà». E poi il mare, con la Cooperativa Pescatori Tortolì, nata nel 1944. «Una volontà e una passione», hanno raccontato Luca Cacciatori e Donatella Contu. Dalla pesca tradizionale alla trasformazione, fino alle attività di accoglienza.

Orgoglio e lacrime

Il Sigillo d’Oro è andato a Costantino Milia, classe 1929. Una vita iniziata in una piccola macelleria a Bortigali, proseguita tra Sardegna e Lazio, percorrendo centinaia di chilometri negli anni Cinquanta, in motorino. Oggi, a 96 anni, guarda un’impresa che dà lavoro a cento persone. «Grazie - ha detto - me lo meritavo». Parole semplici, cariche di soddisfazione. Le lacrime hanno accompagnato l’intervento di Pier Giorgio Lorrai, Premio Sostenibilità e Innovazione. Medico odontoiatra, intuisce che il laser può andare oltre l’uso clinico. Nasce così, un’azienda pionieristica nella produzione di cristalli sintetici per laser, oggi Filar Optomaterials, riferimento unico in Europa. «Non volevo mendicare lavoro altrove - ha detto - volevo portare il lavoro in Sardegna». Storie di orgoglio, fatica, lacrime e sorrisi, non sono solo memoria, ma una bussola per il futuro del territorio.

