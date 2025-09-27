Imprese alla ricerca di eredi 

In una regione che invecchia è difficile gestire i passaggi generazionali, soprattutto nelle imprese. Nel Nuorese l’ultimo censimento Istat segnala che il 47% delle aziende impegnate in un passaggio generazionale incontra ostacoli burocratici, legislativi e fiscali; per il 38% il problema è l’assenza di eredi interessati o qualificati, complici assenza di formazione, informazione adeguata e scarse risorse. Il tema, domani al centro di un convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria (ore 15 all’Exmè), organizzato con On The Next Consulting, è nei pensieri di molti operatori.

Il problema

«Le differenze di approccio tra generazioni all’interno delle aziende creano conflitti che spesso non vengono gestiti nel modo giusto - dice Alessandro Pittorra, presidente del gruppo Giovani imprenditori -. È giusto che le nuove generazioni pensino diversamente dalle precedenti, ma bisogna fare tesoro dell’esperienza di chi ci ha preceduto. Vogliamo fare la nostra parte proponendo soluzioni che vadano oltre le solite lamentele dando il giusto peso agli elementi chiave della gestione e pianificazione del passaggio generazionale». Spiega Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria provinciale: «Trasferire gestione e proprietà di un’azienda a una nuova generazione di imprenditori è un processo complesso, se fatto bene porta con sé un’opportunità di innovazione e di rilancio. Nei territori ad alto tasso di invecchiamento come il nostro e dove la stragrande maggioranza delle imprese è a conduzione familiare, il rischio di un passaggio generazionale fatto male è di non poter dare continuità alle attività economiche, anche a quelle più radicate nel tessuto produttivo, spesso perché mancano il ricambio e i fattori di attrattività per i giovani. Servono politiche più strutturate che accompagnino l’uscita degli imprenditori anziani incentivando i giovani, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto come il manifatturiero».

Le proposte

L’editrice Vanna Fois della Fondazione Ilisso dice: «C’è l’esigenza e l’urgenza nel rafforzare i legami tra generazioni e territori, di sollecitare una responsabilità che è della comunità e si traduce in una speranza oggettiva per le imprese. I possibili giovani imprenditori sono depotenziati da un’assenza di formazione, risorse e numeri di una popolazione che invecchia. Si tratta di decisioni faticose da prendere con estrema consapevolezza, coscienza e risorse». C’è anche chi l’esperienza l’ha già vissuta. È il caso di Tipico srl con il co-amministratore Pietro Masini: «I giovani rinunciano spesso all’azienda di famiglia perché i genitori tendono a presentarla come un luogo di sacrificio artigianale, più che come una realtà con una vera visione imprenditoriale. Invece di allontanare i figli dall’azienda per paura che debbano lavorare 18 ore al giorno, è fondamentale inculcare una mentalità imprenditoriale. Io, mio fratello e mio cugino siamo cresciuti così».

RIPRODUZIONE RISERVATA