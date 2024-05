Imprese agricole, ecco lo sportello rurale 

Nuove opportunità di sviluppo nel settore rurale per il Guilcier. Se ne parlera oggi a Paulilatino nel corso del seminario “Cibo, identità e paesaggio. Gli sportelli rurali per nuove opportunità di sviluppo”. E sarà anche l’occasione per inaugurare lo Sportello rurale dei Comuni di Paulilatino (capofila), Aidomaggiore, Bauladu, Milis e Norbello. La partecipazione nel 2023 a un bando dell’Anci trova dunque ora modo di concretizzarsi . Un’opportunità alla quale crede fortemente l’assessora all’Agricoltura di Paulilatino Antonella Casula, supportata dagli altri amministratori. «L’auspicio – spiega Casula - è dare un servizio per le comunità e per il mondo agropastorale del territorio. La programmazione prevede il coinvolgimento dei rappresentanti del settore agricolo, imprese e scuole del distretto». Simone Cuccuru, agronomo selezionato per la gestione dello sportello, ha avviato le attività di consulenza. Giuseppe Pulina dell’Università di Sassari si soffermerà sulle potenzialità agro alimentari del Guilcier mentre Anna Nudda, dello stesso ateneo, descriverà il valore nutrizionale dei prodotti. Previsto l’intervento dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gian Franco Satta. ( a. o. )

