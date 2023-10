Imprese a secco da dieci giorni 

Le imprese sono a secco da oltre dieci giorni. Nelle reti che alimentano la zona industriale di Tortolì non scorre più un filo d’acqua irrigua e il disservizio sta paralizzando alcune attività. Soprattutto quelle che operano nelle vicinanze del porto di Arbatax e hanno un fabbisogno costante e notevole della risorsa. All’origine del disservizio un guasto lungo la condotta di proprietà del Consorzio di bonifica. Le attività che proprio non possono fare a meno dell’acqua, più che altro quelle del settore nautico, si stanno approvvigionando dalla rete potabile con conseguente incremento dei costi. «Ma c’è anche un problema di sicurezza: le cisterne dei capannoni sono vuote», afferma Riccardo Mulas, 36 anni, titolare di Ogliastra yacht service e presidente dell’associazione degli insediati di Baccasara.

I disagi

«L’acqua irrigua in zona industriale è fondamentale», osserva Mulas, giovane imprenditore del settore nautico. La stagione estiva è tramontata e da qualche settimana i cantieri sono impegnati con gli interventi sui natanti. «Le barche tirate a secco vanno lavate prima che si asciughi tutto e si vada incontro a grossi problemi», aggiunge il presidente degli insediati. Che osserva anche oltre la propria attività e si fa portavoce di un malumore diffuso che cova in area industriale: «Il disagio non riguarda soltanto il settore nautico ma tutta la zona. Anche il porto è completamente a secco». Mulas è preoccupato anche per la sicurezza: «Se scoppia un incendio qui non c’è acqua per spegnerlo. Stiamo vivendo un grosso disagio causato da una condotta distrutta, nessuno si sta ponendo il problema di realizzarla nuova». In questo periodo l’unica alternativa è utilizzare l’acqua potabile: «Che ha costi esorbitanti, circa 3,80 euro al metro cubo. In cantiere consumiamo almeno 20 metri cubi d’acqua». Pier Giorgio Lorrai (64), proprietario Filar, chiede una svolta: «Non avere l’acqua è un grosso disagio per tutti, noi ci stiamo arrangiando con una cisterna interna. A Baccasara l’acqua dovrebbe essere gestita dal Consorzio industriale».

Il presidente

Andrea Solanas (50), presidente del Consorzio di bonifica, è telegrafico: «Ci sono grosse criticità e ne siamo consapevoli. Alcune non sono di facile risoluzione, ma ci stiamo lavorando».

RIPRODUZIONE RISERVATA