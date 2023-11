«Imprese a misura di mamma» 

Due miliardi e mezzo di euro nelle ultime due finanziarie destinati a «famiglia e natalità» testimoniano che i due temi sono al centro dell’agenda del Governo perché «la sfida importante» da vincere è combattere la denatalità. A dirlo è stata la premier Giorgia Meloni in un video trasmesso durante l’incontro “La maternità (non) è un’impresa”, occasione per presentare il Codice delle imprese responsabili in favore della maternità, un impegno volontario sottoscritto da un centinaio di aziende, tra cui Acea, Amazon, Autostrade per l'Italia, Coca Cola Hbc Italia, Enel, Leonardo, Lottamatica e Tim.

La premier ha definito il codice di autoregolamentazione «un documento di grande importanza, una vera e propria alleanza tra istituzioni e aziende per un'impresa a misura di mamma e a misura di bambino» che «può essere una chiave di volta per affrontare tutti insieme» la sfida della denatalità.

Prendendo spunto dalle tante buone pratiche già adottate dalle imprese, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha colto l’occasione per proporre alle aziende il nuovo codice. «Ci sono situazioni aziendali - ha constatato Roccella - in cui c’è il servizio lavanderia, il servizio di asporto della cena per cui tu quando torni a casa puoi avere già la cena pronta. Bisogna essere anche creativi: le buon pratiche ci sono, ma vanno allargate, valorizzate e messe in rete». Tre i punti caratterizzanti del codice. Il primo è il rientro delle donne dalla maternità, il secondo sono i bisogni di salute: la prevenzione o gli screening per la fertilità. L’ultimo punto riguarda la possibilità di arrivare ad una valutazione del lavoro non solo in base alla presenza ma agli obiettivi raggiunti.

E intanto un parere della commissione Affari Giuridici all’Eurocamera riapre lo scontro in Europa sulla maternità surrogata e testimonia che, sul piano dei diritti civili, le distanze tra i Popolari europei e Giorgia Meloni restano notevoli. Gli eurodeputati hanno messo per iscritto che, se da un lato la genitorialità continua a essere stabilita a livello nazionale, dall’altro gli Stati dovrebbero riconoscerla come tale in tutti i Paesi dell’Ue «indipendentemente da come il bambino è stato concepito o è nato».

