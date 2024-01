Impresario nella rete degli hacker 

Si è accorto di essere stato raggirato solo quando ha ricevuto dalla ditta di materiali per l’edilizia da cui si riforniva, un sollecito di pagamento per una vecchia fattura mai pagata. La vittima, un imprenditore 56enne di Selargius, c’è rimasto di stucco perché era certo di aver invece già saldato il debito con un bonifico.

La trappola

Cosa era successo allora? I soldi non erano finiti nel conto giusto, ma nelle tasche di un intraprendente nigeriano di 36 anni, con residenza a Torino, artefice dell’imbroglio che gli ha consentito di incassare i seimila euro versati dall’imprenditore selargino. Un nuovo tipo di truffa telematica che pare si stia diffondendo rapidamente in tutta Italia, tanto che anche in Sardegna sarebbero già numerose le vittime, principalmente commercianti e imprenditori.

L’inchiesta, scattata dopo la denuncia del titolare dell’importante impresa selargina, è stata portata avanti dai carabinieri di Selargius e chiusa con la denuncia dell’abile truffatore. Un’indagine difficile, condotta dal luogotenente Miguel Taiani, comandante della stazione con la collaborazione del capitano Ignazio Cabras della Compagnia di Quartu.

La truffa dell’Iban

Ricostruito anche il modus operandi. Il truffatore, esperto hacker, è riuscito ad avere accesso alla casella di posta elettronica della ditta selargina. Una volta dentro ha modificato l’Iban delel fatture che erano state inviate dall’impresa fornitrice di materiale. Così il debitore ha effettuato il bonifico accreditando il denaro – semila euro – su un conto diverso, riconducibile appunto al nigeriano. Passato un po’ di tempo, la ditta fornitrice del materiale ha chiesto riscontro delle fatture all’impresa di Selargius e a quel punto è emersa la truffa.

Da qui la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini riuscendo ad arrivare sino all’intraprendente nigeriano che è stato denunciato a piede libero. Il rapporto finale sulla conclusione dell’inchiesta, firmato dal capitano Ignazio Cabras, comandante interinale della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Taiani, è stato inviato alla Procura cagliaritana. Da verificare ancora se il nigeriano abbia agito da solo oppure – come appare probabile – per conto di una banda di pirati informatici.

RIPRODUZIONE RISERVATA