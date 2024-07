Impresario di Tortolì ucciso dalla benna dell’escavatore  

Gli è piombata in testa la benna dell’escavatore. Mario Floris è rimasto schiacciato sotto il peso del braccio meccanico che ha ceduto all’improvviso. Era di Tortolì e aveva 74 anni, la vittima dell’incidente sul lavoro accaduto ieri pomeriggio nella cava di Tarè, in agro di Ilbono, al confine con il territorio di Loceri. Imprenditore navigato nel settore dell’estrazione di materiale lapideo e del movimento terra, Floris ha cessato di vivere sotto gli occhi di un figlio e di un nipote che lavoravano insieme a lui. La centrale operativa del 118 di Sassari ha allertato anche l’elicottero dell’Areus, ma quando Echo Lima 1 era in volo verso l’Ogliastra al pilota è stato comunicato il decesso dell’imprenditore e ha dunque invertito la rotta rientrando alla base di Olbia.

La tragedia

Erano le 18 di ieri quando Mario Floris e i suoi collaboratori si trovavano nella cava di Tarè. Da qui l’impresa estrae granito rosso destinato alla produzione e commercializzazione di inerti. Sembrava un pomeriggio come tanti altri, scanditi dal lavoro incessante. Floris era nel settore da una vita ed era proprietario di camion ed escavatori. Proprio uno di questi gli ha spezzato la vita. Quando la benna si è sganciata, forse a causa del cedimento dei perni, Floris si trovava nella traiettoria e nulla ha potuto per evitare che il braccio meccanico gli finisse addosso. La tragedia si è consumata in un istante, aprendo le porte al dramma dei suoi familiari. Alla centrale operativa hanno raccolto la richiesta d’intervento e sul posto sono state inviate due ambulanze, la medicalizzata da Lanusei e una base. A nulla è servito il tentativo di far decollare l’elicottero, che fatto rientrare in base quando il medico sul posto ha dichiarato il decesso del 74enne. Troppo gravi le lesioni provocate dall’impatto della benna mordente. L’uomo è morto tra le mani dei soccorritori, che nulla hanno potuto per strapparlo alla morte.

Le indagini

Alla cava di Tarè sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lanusei in supporto ai tecnici dello Spresal dell’Asl Ogliastra. Sono stati subito avviato gli accertamenti sul tipo di lavori che l’impresa stava eseguendo dirimpetto un impianto di frantumazione degli inerti e sulle varie posizioni contrattuali del personale addetto, oltre la stessa regolarità dell’attività. All’interno del cantiere produttivo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Tortolì e successivamente il magistrato di turno della Procura di Lanusei, Valentina Vitolo. La pm ha aperto un’inchiesta: gli inquirenti devono ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo anche le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia.

La vittima

Mario Floris, terzo di dieci fratelli, era padre di cinque figli, tre uomini e due femmine, una delle quali nata qualche anno fa. Persona dedita al lavoro, aveva messo su un’impresa specializzata nel movimento terra sin da quando era giovane. Ha trasferito passione e competenze anche ai figli, che seguendo le sue orme hanno avviato attività analoghe inserendosi sul mercato locale.

Conosciuto sul territorio, Floris aveva il suo quartier generale a Monte Terli, collinetta che guarda sul litorale di Orrì. Qui, ogni giorno, organizzava l’attività lavorativa, concentrata in gran nella cava dove l’imprenditore ha perso la vita.

