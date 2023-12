Impresa Women: Virtus ko a Sassari 

DINAMO SASSARI 74

VIRTUS BOLOGNA 69

Banco di Sardegna SS : Raca 13, Carangelo 9, Carta ne, Toffolo 8, Crudo, Kaczmarczyk 5, Hollingshead 18, Joens 19, Spiga ne, Fara ne, Togliani 2. All. Restivo

Segafredo Bologna : Del Pero 2, Pasa 8, Peters 11, Cox 15, Rupert 5, Barberis 5, Andrè 13, Zandalasini 7, Orsili, Consolini 3. All. Vincent.

Arbitri : Gagliardi, Martellosio e Ferrara.

Parziali : 13-22; 36-41; 54-54.

Sassari. Un poker che fa saltare qualsiasi pronostico. Al PalaSerradimigni la quarta vittoria di fila della Dinamo Women è addirittura sulla Virtus Bologna, vice capolista della serie A femminile. Finisce 74-69 ed è un trionfo dopo una partita combattutissima che le emiliane avevano iniziato meglio, portandosi anche a +10 al 19'. Il risveglio in attacco di Hollingshead e la difesa di Toffolo, ottima peraltro anche in attacco, hanno fatto la differenza poco prima del riposo e soprattutto in un terzo quarto dove la squadra di Restivo ha saputo controbattere con energia, intelligenza (ottimi i tagli ad affettare l'area bolognese) e grande cuore.

Nell’ultimo quarto Sassari subito a +8 trascinata da Hollingshead e Carangelo. La Virtus si è riavvicinata ma non è più riuscita a raddrizzare il match. ( g.m. )

