Impresa verde tra i castagni 

Nonostante le difficoltà, molti giovani restano in Barbagia e scommettono sulla valorizzazione delle risorse locali. Lo sa bene Debora Castangia, 28 anni, di Tonara, imprenditrice agricola che, dopo il diploma come agrotecnico professionale nell’istituto agrario di Sorgono, ha deciso di vivere qui avviando un’attività d’impresa nella castanicoltura e dando vita nel 2017 a “Terra promessa”, la sua azienda. Non solo: ama la ricerca e la porta avanti con gli studi all’università.

La scelta

L’azienda è situata a 1000 metri di quota e immersa nel verde dei boschi di Tonara. Lei ha voluto dare un nome che ricordi le motivazioni per cui è stata creata: contrastare lo spopolamento delle aree interne riprendendo in mano le risorse che l’ambiente offre. Il bosco con i suoi prodotti mette in moto filiere e attività multifunzionali. “Terra promessa” evoca la terra, il suolo, l’ambiente, l’opportunità per contrastare lo spopolamento, creando economia nel rispetto della natura. «Mi dedico anche allo studio e alla ricerca al fine di tutelare al meglio l’ambiente forestale e ottimizzare gli interventi agro-silvo-pastorali», spiega Debora Castangia che studia alla facoltà di Scienze forestali e ambientali di Nuoro. Dopo circa tre anni dall’avvio della sua azienda, ha deciso di proseguire gli studi.

L’impegno

La giovane imprenditrice è segretaria dell’associazione Pro Silva sezione Sardegna che qualche settimana fa a Tonara ha organizzato un evento sul “recupero multifunzionale dei castagneti da frutto” con la partecipazione del sindaco Pierpaolo Sau vicino al castagno secolare in località “Genn'e Crecu”. Gli ospiti hanno fatto tappa nell’azienda di Debora Castangia, nella quale si sono svolte prove dimostrative innovative sulla cura e sulla prevenzione delle malattie del castagno. Si è discusso sull’abbandono del bosco e sui criteri di approccio al recupero produttivo, mantenendo inalterato l’equilibrio degli ecosistemi. Si è simulata una “martellata forestale” in cui venivano scelte le piante cosiddette “candidate” che rimarranno in piedi e quelle “concorrenti” che andranno eliminate. La giornata si è conclusa con un pranzo tra i castagni dell’area comunale attrezzata di San Giacomo.

Pro Silva Italia è un’associazione culturale senza fini di lucro, composta da tecnici forestali e da chi ha interesse verso i boschi e la loro gestione. L’obiettivo è la promozione di una selvicoltura che, nel rispetto degli equilibri naturali, sia capace di soddisfare le esigenze ecologiche, economiche e sociali. Nella gestione delle foreste propone un approccio multifunzionale, che cerca di perseguire contemporaneamente sulle medesime superfici diversi obiettivi. Nella selvicoltura l’operazione fondamentale è la selezione delle piante da togliere e da lasciare, detta “martellata o assegno”. Debora Castangia lo sa bene e segue le piante con tanta cura e passione, sostenute anche dai suoi studi.

RIPRODUZIONE RISERVATA