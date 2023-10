Impresa Torino Passa a Lecce con Buongiorno 

Lecce 0

Torino 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (36' st Dorgu); Gonzalez, Ramadani, Rafia (11' st Oudin); Almqvist (11' st Strefezza), Krstovic (17' st Piccoli), Banda (17' st Sansone). In panchina Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Smajlovic, Faticanti, Kaba, Samek, Touba, Listkowski. All. D'Aversa.

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (50' st Zima), Linetty, Ricci (37' st Tameze), Ginetis (37' st Ilic), Lazaro; Sanabria, Pellegri (19' st Zapata). In panchina Gemello, Popa, Sazanov, Antolini, N'Guessan, Seck, Karamoh, Radonjic. All. Juric.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Rete: 41' pt Buongiorno.

Note: angoli 3 a 0 per il Lecce. Rec. 3' e 6'. Espulso Juric. Ammoniti: Ginetis, Linetty, Rafia, Rodriguez, Gallo, Gendrey, Lazaro, Tameze.

Lecce. Il Toro ritrova sorriso e vittoria (0-1) a Lecce. Dopo le sconfitte contro Juve e Inter gli uomini di Juric sbancano il Via del Mare grazie alla rete di Buongiorno, al rientro dopo un mese di stop per l'infortunio muscolare. Il gol del difensore, con il primo tiro in porta granata della gara, arriva al 41' e regala ai suoi compagni tre punti che mancavano dallo scorso 18 settembre e cinque gare senza vittoria. Lecce che ha avuto qualche occasione soprattutto nella prima frazione, ma nella ripresa, nonostante i cambi, non ha mai impensierito Milinkovic Savic. Lecce che, dopo lo sprint iniziale, frena ancora: cinque gare senza vittoria, con soli due pareggi all'attivo. Il Torino, alla prima occasione, creata passa al 41'. Bel lancio di Linetty a pescare Ricci in area, che prova a tirare di sinistro. Ma la sua svirgolata diventa un assist per Buongiorno, che da pochi passi calcia di potenza e insacca. Gara nervosa con ben cinque gialli sventolati da Aureliano nella prima frazione. Il Lecce ci prova nella seconda parte ma senza produrre nulla. Sette minuti di recupero, l'espulsione di Juric e poi la fine. Il risultato non cambia e il Toro festeggia.

