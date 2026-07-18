Impresa Thurpos, campioni d’Italia 

I Thurpos Cagliari, sodalizio nato nel 2017, hanno regalato alla Sardegna il primo scudetto Libc, quello nel baseball per ciechi. Ieri, nella finale di Bergamo, i rossoblù hanno battuto 8-6 la Leonessa Brescia, nella rivincita della finale di un anno fa. «Siamo estremamente felici di aver raggiunto questo obiettivo e ci auguriamo che in futuro tante altre squadre sarde possano vincere uno scudetto, ma siamo orgogliosi di essere stati i primi a riuscirci», ha esultato il presidente e giocatore Giuseppe Tocco, dopo il trionfo. ( v.ch. )

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