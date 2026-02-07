VaiOnline
Al Cuccureddu.
08 febbraio 2026 alle 00:09

Impresa Stintino ad Alghero 

Fermata la capolista dopo ventun vittorie consecutive 

Alghero 2

Stintino 2

Alghero (4-3-3) : Piga (23’ st Carta), Daga (15’ st Fadda), Nieddu (23’ st Carboni), Pinna, Baraye, Marcangeli, Mula (28’ st Mereu), Martinelli (7’ st Cossu), Virdis, Roccuzzo, Scognamillo. In panchina Milia, Chessa. Allenatore Mauro Giorico.
Stintino (4-4-2) : Diaz Hernandez, Achenza, Silvetti, Cobas, El Khamlichi (20’ st Bombagi), Arenas (35’ st D’Amico), Fogli, Zuchi, Capponi (25’ st Sotgiu), Troisi (17’ st Mancinelli), Tiabi. In panchina Perez Moiso, Cardone, Ciminelli, Billi, Mele. Allenatore Roberto Congiata Falchi.
Arbitro : Paulis di Cagliari.
Reti : pt 14’ El Khamlichi, 30’ Tiabi; st 15’ Scognamillo (r), 48’ Virdis.


Alghero. Prima o poi doveva accadere. La notizia della giornata è che l’Alghero non ha vinto. Dopo ventuno successi consecutivi l’armata giallorossa pareggia 2-2 in casa contro uno Stintino solido, che ha messo in campo tutto quello che aveva e per poco non ha conquistato l’intera posta in palio.

La gara

Partono meglio i padroni di casa. Al 9’ capitan Scognamillo scende sulla sinistra e mette sul primo palo per Virdis che non trova lo specchio della porta. Due minuti dopo Virdis si inserisce in area ma la sua conclusione finisce sul fondo. Un giro di lancette dopo Alessandro Pinna interviene sottomisura, Diaz Hernandez salva tutto e la difesa libera in corner. Al 14’ El Khamlichi fa tutto da solo, entra in area e batte Piga in diagonale.

L’Alghero è scosso e lo Stintino insiste. Al 20’ ancora El Khamlichi ci prova da fuori, palla a lato. Due minuti dopo Tiabi si libera bene in area ma calcia alto. Alla mezz’ora il raddoppio biancoceleste: batti e ribatti in area e Tiabi insacca.

Inizia il forcing algherese. Al 58’ contatto Cobas-Marcangeli e l’arbitro indica il dischetto: batte Scognamillo e spiazza il portiere. Al 75’ corner algherese e l’arbitro coglie un fallo di mano di Zuchi. Dal dischetto ancora Scognamillo, che stavolta cambia angolo: Diaz Hernandez no, intuisce e devia in corner. Nel terzo minuti di recupero punizione di Mereu, il colpo di testa vincente è di Virdis: finisce 2-2.

