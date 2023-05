Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Spezia 2

Milan 0

Spezia (3-5-2) : Dragowski, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Amian, Ekdal, Esposito, Bourabia (18’ st Zurkowski), Reca, Gyasi (47’ st Kovalenko), Nzola. Allenatore Semplici.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Kalulu, Kjaer, Tomori (34’ st Calabria), Hernandez (18’ st Ballo Touré), Tonali, Pobega, Saelemaekers (18’ st De Ketelaere), Diaz (26’ st Adli), Origi, Rebic (26’ st Giroud). Allenatore Pioli.

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel st 30’ Wisniewski, 40’ Esposito.

Note : ammoniti Amian e Diaz.

La Spezia. Un Milan distratto, con la testa già al derby di ritorno in Champions, prende un’imbarcata a La Spezia e vede allontanarsi il quarto posto. I rossoneri hanno meritato il ko, significativa l’immagine finale della squadra che, col tecnico Pioli, va sotto la curva quasi a chiedere scusa ai tifosi. I padroni di casa con questo successo (reti del difensore Wisniewski e di Salvatore Esposito, 23 anni, proveniente dalle giovanili dell’Inter) agganciano il Verona al terz’ultimo posto e sperano ancora nella salvezza. Per i rossoneri alcune occasioni nel primo tempo (anche un palo) e un legno nel secondo, poi solo Spezia. Un pessimo segnale in vista di martedì.

