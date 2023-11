Impresa Sant’Elena Eliminato il Bosa 

Bosa 0

Sant’Elena 1

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pischedda, Grella (39’ st R. Carboni), Ongania, Pinna (12’ st Ciriblan), Ruggiu, Unali, Di Angelo, Fortunato, Maganuco, Sagitov. In panchina Murtas, Marras, Carta, Avellino, Mura, Solinas. Allenatore T. Carboni.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Delogu, Monerba, Anedda (19’ st Rotaru), Vignati, Angiargia, Pilleri (19’ st Atzei), Fadda, Piroddi, Curreli, Porru. In panchina Chimici, Pedoni, Murgia, Pibiri, Melis, Mura, Pinna. Allenatore Vignati.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Rete : 35’ st Piroddi.

Note : espulso Ruggiu, ammoniti Ongania, Manganuco, Ciriblan, Angiargia, Piroddi.

Bosa. È un po’ a sorpresa l’epilogo della semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza. A a Bonorva il Bosa perde 0-1 e alla finale accede il Sant'Elena. Il risultato di 3-3 della gara di andata vedeva i bosani partire favoriti, ma a 10’ dalla fine Piroddi ha trovato la conclusione vincente per battere Idrissi e portare a casa un risultato insperato.

Questo anche per la indubbia situazione psicologica poco favorevole, considerato che i quartesi non avevano in panchina l’allenatore Marco Piras dimessosi dopo la pesante sconfitta di domenica a San Teodoro per 4-0. Ieri la gestione tecnica della squadra è stata affidata al giocatore più esperto, Vignati. A fine gara grande delusione della compagine guidata da Tore Carboni per non aver raggiunto un obiettivo stagionale importante che davvero era ormai a un passo. Il rammarico è enorme perché i bosani hanno fatto la partita collezionando diverse occasioni da gol con i vari Pinna, Sagitov e Di Angelo,trovandosi però di fronte un insuperabile Fortuna che in alcuni interventi si è superato.

RIPRODUZIONE RISERVATA