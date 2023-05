Impresa Raimond: oggi la bella 

Era stata l’unica a battere la capolista Brixen in casa durante la stagione regolare, e l’ha fatto di nuovo, stavolta nel match che alimenta il sogno tricolore.

La Raimond, che domenica era stata battuta a Sassari 28-32, ieri ha vinto 25-30 a Bressanone una cruciale gara2 di semifinale scudetto e allungato la serie fino alla “bella” che alle 19.30 di oggi deciderà chi andrà in finale col Fasano, il quale ha già chiuso l’equilibratissima serie con Merano grazie alla vittoria per 33-32 gara1 e al 34-34 di ieri.

I sassaresi, fino a gennaio a distanza siderale dalla vetta della A Gold, ieri hanno affrontato a viso aperto la prima della classe. «La squadra era molto concentrata sulla gara, abbiamo giocato bene e siamo riusciti a essere in testa dall’inizio alla fine», ha sottolineato coach Zupo Equisoain. «Abbiamo chiuso il primo tempo avanti 10-15 e conservato un vantaggio dai 2 ai 5 gol fino allo scadere. Era fondamentale centrare questo obiettivo e siamo felici. Gara3 sarà difficile, non so in che condizioni fisiche ci arriveremo, ma dal punto di vista mentale è un successo importantissimo».

