impresa quartu: la capolista va ko 

Esordio al PalaBeethoven e vittoria contro la capolista. Per il Quartu non poteva esserci debutto migliore nel palazzetto della propria città, tornato nuovamente a ospitare il calcio a 5 nazionale. Nella tredicesima giornata di Serie B, i biancorossi - secondi in classifica nel girone E - sono stati capaci di battere 5-3 il Laurentino, prima della classe e reduce da sei successi consecutivi. Davanti a circa 500 spettatori il Quartu chiude il primo tempo avanti 2-0 con il vantaggio di Sanna e il raddoppio di Serginho su tiro libero. Nella ripresa cala il tris Murroni. Gli ospiti accorciano ma i gol di Coni e Cau chiudono la pratica. Solo nel finale il Laurentino trova le due reti per il definitivo 5-3. A festeggiare però è il Quartu.

Derby

Il derby del girone A va al Monastir, che si impone per 7-6 ad Alghero. Ospiti avanti con Bringas, Nurchi e Rosas. Cosano e Idili permettono all’Alghero di rientrare, poi è botta e risposta con Marras per il 4-2 del Monastir e ancora Cosano per i padroni di casa. Due reti di Nurchi permettono alla squadra di Barbarossa di andare sul 6-3, mentre Marongiu firma il 7-4 dopo un gol di Becca. Cosano e Capovani riportano nel finale l’Alghero sul 7-6, ma non basta per evitare la sconfitta.

Sconfitte

Sabato amaro per le altre sarde scese in campo. La Jasnagora è stata battuta 5-3 dal Sermig in trasferta. Sconfitte esterne anche per Elmas e San Sebastiano Ussana, rispettivamente contro Canottieri Lazio per 7-4 e Spes Poggio Fidoni per 8-3.

