Impresa Orrolese: battuto il Lanusei 

Orrolese 3

Lanusei 2

Orrolese (4-4-2) : Pani, Erriu, Anedda, M. Porcedda (26’ st Porceddu), Chulia (32’ D. Murgia), Mat. Mura, Mich. Mura, El Mssilak, Sim. Mura, Boi (20’ st Branas), Serio. In panchina Martinez, Prasciolu, Melosu, Garau, Ghiani, Pisano. Allenatore Marcialis.

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, Arras, Caeiro, Troyes (11’ Cironi), Silva Pereira, Caredda, Fed. Usai, Deiana, Trindade, Lor. Loddo (15’ st Etoh), Martins. In panchina Lu. Loddo, Prieto, Serra, Spina, Sylla, Fr. Usai, Mat. Usai. Allenatore Piras.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 10’ Sim. Mura, 39’ Fed. Usai; st 4’ e 18’ M. Porcedda, 47’ Caredda.

Orroli. Impresa dell’Orrolese, che infligge la prima sconfitta alla capolista Lanusei: protagonista Manuel Porcedda, autore di una doppietta.

Al 5’ prima azione dell’Orrolese con Lucas Serio che tira in porta, il portiere respinge, sulla ribattuta Porcedda calcia ma l’estremo difensore sventa. Al 10’ padroni di casa in vantaggio: triangolazione di Lucas Serio con Simone Mura che dalla destra fa partire un diagonale e insacca. Al 16’ il Lanusei sfiora il pareggio: azione dalla destra, Martins accarezza il palo. Al 28’ Orrolese vicino al raddoppio con Porcedda, che raccoglie palla in area e tira, ma il portiere si esibisce in una grande parata. Al 39’ Federico Usai pareggia su contropiede ben orchestrato. Al 4’ della ripresa Orrolese di nuovo avanti: scambio tra Serio e Porcedda con quest’ultimo che va in rete. Al 18’ il 3-1 siglato ancora da Porcedda con un pallonetto. In pieno recupero Caredda fissa il punteggio sul 3-2.

