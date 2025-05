Impresa, Nuoro una provincia in salute 

Un'economia con performance superiori alla media nazionale per il Nuorese. L'Osservatorio Economico della Camera di commercio di Nuoro ha diffuso l'aggiornamento degli indicatori economici relativi al periodo marzo 2024-marzo 2025, evidenziando una dinamica provinciale più favorevole rispetto alla media nazionale. La performance per la Provincia di Nuoro appare positiva in 8 indicatori su 10.

Cifre incoraggianti

Lieve la flessione (0,1%) nel numero di imprese attive, a fronte di un calo nazionale dello 0,8% che testimonia una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale territoriale, in un contesto economico nazionale ancora caratterizzato da incertezze», fanno sapere dall'Osservatorio. Risultati incoraggianti anche per le start-up innovative con una crescita del +5,6 per cento, in controtendenza rispetto alla diminuzione del 6,1 per cento registrata a livello nazionale. Per le iscrizioni al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) «la consistenza delle istituzioni iscritte è in aumento (+1,2%), pur se a fronte di una crescita molto più sostenuta a livello nazionale (+8,2%)», precisano dall'Osservatorio economico. E per quanto riguarda le esportazioni, l'incremento è del +58,7% rispetto al dato negativo nazionale dello -0,4%.

Occupazione

Il mercato del lavoro risulta dinamico, con una crescita del numero di occupati pari al +2,3%, e una performance migliore rispetto alla media nazionale (+1,5%). Le previsioni di entrate di nuovi lavoratori per il secondo trimestre 2025 (+9,1%) si pongono ben al di sopra della media italiana (+1,9%)». In forte diminuzione il numero di ore di cassa integrazione (-29,7%) a fronte di un aumento a livello nazionale del +21,1%. Vivace il mercato immobiliare con un aumento delle transazioni di abitazioni (+7,8%). Per depositi bancari e risparmio postale, dati in aumento (+5,2%), con una performance superiore alla media nazionale (+1,5%). Critica la diminuzione dei prestiti alle attività economiche (-4,4%). «I dati – dice la responsabile dell'Osservatorio, Maria Luisa Ariu – ci restituiscono l'immagine di una provincia dinamica che nonostante le difficoltà riesce a valorizzare le proprie competenze distintive, aprirsi ai mercati esteri e puntare sull’innovazione».

