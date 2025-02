Impresa monastir con la capolista 

Un fine settimana quasi perfetto per le sarde di Serie B. Il Monastir batte in casa 7-3 la capolista Real Sesto. Successi esterni per Jasnagora ed Elmas, mentre il derby tra Quartu e San Sebastiano Ussana termina 0-0. Sconfitta invece per l’Alghero, che cade 5-1 in casa contro il Real Five Rho.

Impresa

Il Monastir si regala un sabato da sogno. Contro il Real Sesto, primo della classe e imbattuto, la squadra di Barbarossa si impone in casa con un netto 7-3. Il primo tempo si chiude sul 5-1 per i biancoblu con la doppietta di Nurchi e le reti di Pilloni, Cucca e Rosas. Nella ripresa il Real Sesto accorcia sul 5-3 tenendo aperta la sfida. Nel finale sale in cattedra però il portiere Putzulu, autore di una doppietta direttamente dalla propria porta che chiude i conti sul 7-3.

In trasferta

Successo in chiave playoff per la Jasnagora, che passa per 2-1 a Merate sul campo del Cardano ‘91 coi centri di Piaz e Farina. Torna al successo l’Elmas, che batte 5-3 il Club Sport Roma nello scontro salvezza. Decisiva le doppiette di Monetto e il gol di Cogotti.

Derby

Termina a reti bianche l’atteso derby del PalaBeethoven tra il Quartu e la San Sebastiano Ussana. Non sono mancate tuttavia le occasioni per entrambe le squadre, compreso il palo colpito da Cau per i padroni di casa. Nel finale il Quartu tenta anche la carta del portiere di movimento senza però trovare il gol da tre punti con la difesa ospite che ha retto l’assalto finale.

