Impresa Milan contro il Psg 

Milan 2

Psg 1

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (39' st Krunic); Pulisic (47' st Florenzi), Giroud, Leao (39' st Okafor) In panchina Nava, Mirante, Adli, Jovic, Chukwueze, Pobega, Bartesaghi. Allenatore Pioli.

Psg (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (45' st Barcola), Lucas Hernandez (19' st Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (15' st Ruiz), Vitinha (15' st Lee Kang-In); Dembélé, Muani (15' st Goncalo Ramos), Mbappé. In panchina Lettelier, Tenas, Soler. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro : Jesus Gil Manzano (Spa).

Reti : nel pt 9' Skriniar, 12' Leao; nel st 5' Giroud.

Milano. Una notte da grande Milan, come l’aveva promessa Pioli, regala ai rossoneri la prima vittoria in Champions e il sogno, ancora vivo, della qualificazione agli ottavi nel girone da incubo. Serviva un'impresa, una partita perfetta, di ritmo, attenzione, combattività. Serviva ingabbiare il talento di Mbappé che ha vagato anonimo per 90 minuti. Serviva trovare una rete che mancava davvero da troppo tempo. E, dopo il vantaggio di Skriniar già al 9’, di gol ne sono arrivati due, uno firmato Leao, rinato, tre minuti dopo, e uno al 5’ della ripresa firmato Giroud, il francese più longevo della storia a segnare in Champions.

Rossoneri praticamente perfetti, trascinati dal proprio pubblico che questa volta ha riservato loro solo applausi. Donnarumma invece ha passato una serata infernale nella culla di quel Diavolo che una volta gli era amico. Migliaia di banconote gli sono state lanciate dalla Curva Sud ad inizio partita e al 10' del primo tempo. Fischi e cori ne hanno accompagnato ogni giocata: l'addio a parametro zero è una ferita che i tifosi del Milan non vedranno mai rimarginare. Forse Gigio qualche contraccolpo emotivo lo ha sentito, anche se i gol subiti non lo vedono responsabile e anzi ha tenuto a galla i suoi in più di un'occasione, ma il Milan che non era ancora riuscito a segnare in questa Champions ha realizzato ben due gol uno di Leao in rovesciata e l'altro del solito Giroud che di testa, dopo aver corso come un ragazzino per tutta la partita, è sempre decisivo. Ora i rossoneri a due partite dalla fine della fase a gironi, abbandonano l'ultimo posto lasciandolo al Newcastle, sale a cinque punti, con il Psg a 6 e il Borussia a 7. Ogni partita è decisiva e tutto ancora da decidere. Ma è chiaro il messaggio che manda il Milan: il Diavolo c'è e vuole dire la sua.

Vigilia di guerriglia

La ruggine di ottobre, quando a Parigi, all'andata, le due tifoserie cercarono di entrare in contatto, si è concretizzata in una folle violenza alla vigilia di Milan-Paris Saint Germain. È successo poco dopo la mezzanotte sui Navigli, zona regina della movida milanese, dove un manipolo di oltre 50 tifosi milanisti con caschi, a volto coperto e vestiti di nero, ha aggredito i tifosi francesi che stavano bevendo fuori da un locale. E sono stati minuti di guerriglia. Il risultato è stato un tifoso francese accoltellato in modo grave a una gamba, che per ridurre una profonda ferita è stato operato all'ospedale Policlinico. Ci sono anche due poliziotti feriti ma questa volta dai tifosi del Psg che scappavano. L'aggressore del secondo è stato arrestato e allontanato da Milano, dove non potrà fare più rientro.

RIPRODUZIONE RISERVATA