Impresa e giovani, scommesse per il futuro  

Einstein Telescope, e industria, infrastrutture, energia progetti per i giovani, impresa, misure contro lo spopolamento. Il sistema economico e le prospettive del territorio, il tema dell’incontro organizzato a Nuoro da Confindustria Sardegna Centrale. Al tavolo la presidente Alessandra Todde, gli assessori alla Programmazione Giuseppe Meloni e all’Industria Emanuele Cani.

Il confronto

«Abbiamo affrontato i temi legati allo sviluppo del territorio, ma anche quelli dell’energia, dei nuovi bandi e della necessità di garantire migliori condizioni di competitività», ha detto Todde. «Abbiamo discusso anche di progetti trasformativi, come l’Einstein Telescope, facendo il punto sullo stato dell’arte e condividendo l’esigenza di interventi strutturali da parte della Giunta». L’aspetto più significativo, ha aggiunto, «è stato poterci confrontare non solo sui temi ricorrenti, in un anno e mezzo è la terza volta che incontriamo Confindustria Sardegna Centrale, ma anche sulle prospettive future. Abbiamo parlato molto dei giovani, della necessità di costruire progetti pensati per loro, capaci di offrire occasioni concrete di carriera».

Le opportunità

«Un confronto diretto con il territorio», ha spiegato l’assessore Giuseppe Meloni. «Un passaggio molto utile anche in vista della predisposizione della manovra 2026-2028. Abbiamo approfondito in particolare il tema delle risorse disponibili e lo stato di attuazione delle Snai, le strategie nazionali per le aree interne che rappresentano una grande opportunità per il Nuorese». Come assessorato all’Industria, ha detto Cani, «stiamo affrontando la definizione delle aree industriali ora gestite dai consorzi industriali e dalle Zir. L’impegno è quello di superare l’attuale sistema e avviare una riorganizzazione della governance, attraverso un consorzio industriale territoriale che possa garantire una gestione più efficiente e unitaria. Abbiamo anche confermato che la Regione sta investendo risorse importanti per rafforzare l’infrastrutturazione di queste aree». Il presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Pierpaolo Milia: «Si è fatto il punto su alcune priorità già sottoposte all’attenzione della presidente e ribadite oggi. Tra le altre cose, abbiamo chiesto misure per i giovani e sostegno degli investimenti, come bandi territorializzati e premialità per le imprese negli avvisi in uscita, da inserire nella prossima Finanziaria».

