Impresa e creatività, scommessa per giovani 

Quasi mille studenti sardi si sono ritrovati ieri al teatro Eliseo per scoprire assieme le potenziali di imprese culturali e creatività. Hanno partecipato a “Start the engine. Accendiamo il tuo futuro”, giornata dedicata all’ispirazione, alla creatività e all’imprenditorialità. L'iniziativa rientra nel progetto “Start. Giovani e impresa" finanziato dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio, con il coordinamento di Invitalia e dell’Hub Rete Nuoro, di cui la Camera di commercio è ente capofila. A tenere una masterclass con i ragazzi c’erano l’ex performance manager Ferrari e oggi executive coach Luigi Mazzola e la stand-up comedian sarda Valeria Pusceddu. «Una giornata dedicata al coraggio di iniziare», ha detto Paola Locci di Hub Rete. «Non esiste un negozio dove andare a comprare il coraggio - ha aggiunto Mazzola - per questo è utilissima la conoscenza dei propri valori». «Avere più interessi e competenze è essenziale, fa emergere nel mondo del lavoro», ha detto Pusceddu. Nel pomeriggio spazio a workshop, laboratori pratici e a un corso intensivo sulla tutela del lavoro creativo e sul diritto d’autore, oltre a un panel di lavoro su “Cultura cresce”, nuovo incentivo Invitalia per sostenere la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA