Impresa Dinamo: brescia ko 

Dinamo Sassari 93

Germani Brescia 86

(dopo 1 tempo supplementare)

Banco di Sardegna SS : Pullen 8 (2/4, 1/4), Buie 10 (1/4, 2/6), Zanelli (0/1 da tre), Seck, Beliauskas 6 (0/2, 2/4), Johnson 16 (1/3, 4/6), Ceron ne, Vincini 4 (2/6), Mezzanotte 3 (1/2), Thomas 20 (9/13, 0/1), McGlynn 12 (4/8), Visconti 13 (1/3, 3/7). All. Mrsic.

Germani Brescia : Bilan 19 (8/13, 0/1), Ferrero ne, Massinburg 10 (2/3, 1/6), Santinon ne, Della Valle ne, Burnell 14 (4/8, 1/6), Toure ne, Ivanovic 14 (1/3, 2/8), Mobio 8 (1/2, 2/5), Rivers 11 (1/3, 3/6), Cournooh 10 (1/1, 2/6). All. Cotelli.

Arbitri : Gonella, Borgo e Attard.

Parziali : 22-19, 43-45, 61-61, 81-81

Note . Usciti per falli: Burnell al 42’53” (86-83). Percentuali di tiro: Sassari 33/74 (12/29 da tre); Brescia 29/71 (11/38 da tre). Tiri liberi: Sassari 16/22; Brescia 17/18. Rimbalzi: Sassari 16 off 31 dif (Thomas 11); Brescia 12 off 28 dif (Bilan 16).

Sassari. Al PalaSerradimigni non passa più nessuno. Neppure se è capolista. La Dinamo piega Brescia dopo un supplementare: 93-86. Lo fa con bel gioco e cinismo, come ammette con onestà il coach Veljko Mrsic: «Abbiamo sfruttato le loro rotazioni corte e nel finale eravamo più lucidi».

La Germani infatti era priva del lungo Ndour e della guardia Della Valle, fermati da problemi fisici.

In una gara senza padroni, con continui avvicendamenti in testa, dove i vantaggi hanno oscillato tra uno o due canestri, Sassari ha avuto la freschezza mentale per difendere forte in tre-quattro azioni dell’overtime, chiudendola poi coralmente. Cinque giocatori in doppia cifra, undici giocatori in rotazione, compreso Seck.

Per capire la fiducia accordata a tutti dal tecnico croato basti dire che il secondo quarto è iniziato con un quintetto composto da soli biancoblù della panchina.

La cronaca

In un match con equilibrio estremo forse l’unico vero momento dove una squadra ha dato l’impressione di impossessarsi del match è quando Brescia dal 34-29 del 15’ è andata al 43-36 de l 19’ con un break di 14-2, con gli ex Bilan e Burnell più Massenburg a trascinare i compagni. Il Banco ha reagito con Thomas e un Johnson chirurgico. Poi è stato ancora equilibrio, con Sassari più preciso nelle triple e Brescia più preciso dalla lunetta. Nell’overtime l’asse Buie-McGlynn ha prodotto le giocate pesanti.

Il capitano

Cosa è cambiato lo ha spiegato il capitano Rashawn Thomas: «Il coach ha portato pace nello spogliatoio, nel gruppo, ha cambiato le brutte abitudini e ora stiamo rispondendo bene a quanto ci viene chiesto. Sono davvero orgoglioso di tutti i miei compagni, abbiamo espresso alti livelli che ci serviranno nel resto della stagione». Mrsic ha evidenziato il fattore pubblico: «La vittoria è importante ma è ancora più importante l’apporto di un palazzetto gremito, coi tifosi che ci hanno sospinto contro un’avversaria davvero forte, che gioca a memoria».

