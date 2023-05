Impresa di Healy Evenepoel soffre 

Il giorno dopo la vittoria in solitaria di Davide Bais a Campo Imperatore, il Giro d'Italia festeggia l'impresa del giovane irlandese Ben Healy, che domina l'ottava tappa arrivando al traguardo di Fossombrone con un vantaggio di quasi 2’ su tutti. A differenza della frazione di venerdì, però, i big della corsa non restano a guardare, dandosi battaglia nel concitato finale. Il norvegese Andreas Leknessund riesce a fatica a conservare la maglia rosa ma ora il suo vantaggio su Remco Evenepoel è ridotto a soli 8” ma è il belga campione del mondo a essere attaccato. Primoz Roglic, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart attaccano nell’ultima salitella e gli rubano 14”.

La cronometro di 35 km oggi in Romagna, che chiude la prima settimana di corsa, mette in palio la leadership ma può dare anche una più netta fisionomia alla classifica. Purtroppo non potrà partecipare Filippo Ganna, ritiratosi (come Nicola Conci e Giovanni Aleotti) dopo essere risultato positivo al Covid.

La tappa di ieri ha vosto nascere, nel tratto marchigiano più movimentato, una fuga a 13. Tra loro c'è Healy, uno dei giovani-rivelazione di inizio stagione (una tappa alla “Coppi&Bartali, il Gp Industria e Arrtigianbato, 2° alla Amstel alle spalle di Tadej Pogacar). L'irlandese prova l'affondo a oltre 50 chilometri dal traguardo e sbaraglia la concorrenza. Bravo il campione d’Italia Filippo Zana, 3° a 1’49”. Geoghegan, Roglic e Thomas a 4’34, Evenepoel a 4’48”, Leknessund a 5’08”. Il norvegese ha 8” su Evenepoel, 38” su Roglic, 40” su Joao Almeida, 52” su Thomas e 58” su Geoghegan Hart. Ma stasera a Cesenatico cambierà tutto.

