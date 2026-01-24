Impresa di Franzoni: la “Streif” è azzurra 

KITZBUEHEL. Impresa dell'azzurro Giovanni Franzoni che ha vinto sulla Streif di Kitzbuehel la più prestigiosa discesa libera del mondo. È la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di una settimana nel superG di Wengen. Franzoni ha preceduto di 7 centesimi il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt e di 39 il francese Maxence Muzaton che, sceso col pettorale 29 ha tolto il terzo posto a Florian Schieder. Grande prova di squadra per l’Italia alla vigilia delle Olimpiadi, con Dominik Paris 7° e Mattia Casse 11°.

Il primo pensiero di un commosso Giovanni Franzoni, vincitore della libera di Kitzbuhel, è stato ancora una volta per il suo grande amico e compagno di squadra Matteo Franzoso scomparso la scorsa estate per una drammatica caduta in allenamento in Cile. «È stata una giornata un po' speciale, alla partenza avevo in testa Matteo» ha detto ai microfoni della Rai, «perché l'anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui». «Ero super carico per la discesa, sapevo che non è per niente facile perché Odermatt non ha mai vinto qua e gli svizzeri erano tutti stracarichi», ha proseguito, «Dopo il superG ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo, nella prima parte ho faticato un po', poi ho sciato veramente da paura». È il quarto italiano a vincere sulla Streif dopo Kristian Ghedina nel 1998, Dominik Paris (2013, ‘17 e ‘19 e Peter Fill nel 2016.

