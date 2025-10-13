Impresa di Carboni  è nel main draw 

Un tennista sardo si qualifica per il tabellone principale dell'Olbia Challenger e sfida il leader. È Lorenzo Carboni, che la spunta 4-6, 6-3, 7-6(5) in rimonta sul polacco Szymon Kielan e nel primo turno del main draw affronterà il mancino cileno Alejandro Tabilo, numero 73 del mondo e 1 del tabellone. Il match di qualificazione sembrava compromesso per l'algherese, che si è ritrovato in svantaggio 5-2 nel set decisivo, ma ha trovato forza, convinzione e colpi per ribaltare il risultato. «Devo ringraziare nuovamente la gente che mi ha sostenuto fino all’ultimo. Penso sia soprattutto grazie a loro che sono riuscito a portare a casa il match. Non ho mai smesso di crederci, sono rimasto fiducioso anche quando sembrava avessi meno chance. Alla fine la possibilità è arrivata e ho spinto ancora di più», ha spiegato Carboni, che nella classifica Atp stilata ieri si è issato alla casella 442, suo nuovo best ranking. Lollo guarda in tribuna e sa a chi dedicare la vittoria: «Mamma e papà sono qui ed è bellissimo poter vincere davanti a loro. In questi due giorni hanno fatto tre ore di macchina per esserci e questo mi fa un immenso piacere, rende tutto ancora più bello».

Mission impossible?

E già oggi, quarto match sulla Cloto Arena, ci sarà la sfida contro Tabilo: «La classifica è solo un numero, per me è bello poter giocare un match di tale livello contro Alejandro e penso che sia utile per capire a che punto mi trovo. Darò il massimo ed entrerò in campo per vincere», assicura Carboni. Entra nel tabellone principale anche un altro italiano, Michele Ribecai. Il tennista toscano ha regolato 6-3, 6-2 il tedesco Christoph Negritu e per lui ora ci sarà il serbo Dusan Lajovic, numero 7 del seeding. Sconfitto nel turno decisivo Enrico Dalla Valle (doppio 6-4 dall'estone Daniil Glinka).



