Impresa della Virtus: battuto SG Valdarno 

Virtus Cagliari 60

S. Giov. Valdarno 57

Sardegna Marmi CA : Naczk 17, Zieniewska 6, El Habbab 8, Corda 12, Mattera 9, Deidda ne, Ferrarese ne, Gallus, Pasolini ne, Tykha 8, Pellegrini Bettoli, Anedda ne. Allenatore Staico

Galli S. Giovanni V. : Silvino Oliveira 5, Celani 16, Bernardi 14, Favre 6, De Cassan 5, Lazzaro 3, Merisio 3, Diakhoumpa ne, Mosetti 5, Takougang. Alenatore Garcia

Parziali : 20-16; 34-31; 55-45



Impresa Virtus. Al PalaRestivo, nel turno infrasettimanale della Serie A2 Femminile, le cagliaritane fanno lo sgambetto a San Giovanni Valdarno, co-capolista del Girone A, e conquistano la quinta vittoria stagionale (60-57 il risultato finale).

Prestazione di solidità e carattere per le biancoblù, avanti fin dalle prime battute e capaci di toccare anche il +10 nel terzo quarto, complice un’efficace difesa a zona. Valdarno ha reagito nell’ultima frazione (parziale di 12-5) fino a trovare il canestro della parità con Bernardi. L’ultima zampata, però, è stata della Virtus, con l’appoggio in penetrazione di Naczk che, a 18 secondi dalla sirena, ha consegnato alle sue due punti insperati.

In campo oggi

Oggi, intanto, tocca alle altre due rappresentanti isolane nel torneo: alle 15 il Cus Cagliari fa tappa a Bolzano, mentre alle 21 il San Salvatore Selargius cerca punti a Empoli.



