impresa del Tc Cagliari 

Il Tc Cagliari centra la prima vittoria oltre Tirreno (e che vittoria!) imponendosi per 3-1 sui campi del Tennis Beinasco. Il primo punto rossoblu è stato conquistato da Nuria Brancaccio, che ha battuto 7-5, 6-4 Federica Di Sarra. Pareggio piemontese con Jennifer Ruggeri che, dopo oltre 2 ore ha avuto la meglio sulla romena Andreea Prisacariu (all'esordio nella squadra cagliaritana) 4-6, 7-6(6), 6-0. Buona prestazione per Barbara Dessolis, che prima ha vinto il suo singolare, 7-6(1), 6-2 su Giulia Pairone e poi, in coppia con Brancaccio, 3-6, 6-2, 10-7 in doppio su Ruggeri e Pairone. Domenica, terza e ultima trasferta nel girone per le cagliaritane, in casa dell'At Verona, sconfitto 3-1 all'esordio a Monte Urpinu e ieri, con lo stesso risultato, in casa della capolista Tc Rungg Appiano.

Bellucci si arrende

Martin Landaluce si aggiudica l'Atp Challenger 125 di Olbia. Lo spagnolo, ex numero 1 junior e attualmente 232 della classifica mondiale, ha vissuto una domenica da “ammazza-italiani”, eliminando nella semifinale del mattino giocata indoor la testa di serie numero 7 Matteo Gigante (150 Atp) 6-1, 6-3 e, nella finale del pomeriggio sul cemento della Cloto Arena del Tc Terranova, la numero 2 Mattia Bellucci (106) con un doppio 6-4. Buon torneo per Bellucci, che in semifinale aveva dovuto lottare quasi 3 ore per avere la meglio sul ceco Dalibor Svrcina 7-6(5), 3-6, 6-3.

Huergo vince al Forte

Nicole Fossa Huergo si aggiudica il singolare femminile nel quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. La 29enne di Isernia ha vinto 6-0, 3-6, 6-2 una finale tutta italiana contro la qualificata Federica Urgesi. Intanto, è iniziato il sesto e ultimo torneo del circuito autunnale al Forte Village con le qualificazioni maschili. Vola al turno decisivo Niccolò Dessì, che incassa il ritiro dell'ucraino Andrii Bilita, quando il cagliaritano era già sul 6-2, 5-0. Sfiora la prima vittoria internazionale Edoardo Pilia (Tc Cagliari), che cede solo 6-3, 1-6, 10-8 contro il cileno Benjamin Torrealba. Sconfitte all'esordio anche per Paolo Emilio Cossu Floris (6-3, 6-1 da Gabriele Maria Noce), Edoardo Carcangiu (doppio 6-2 da Christian Fellin) e Nicola Porcu (7-6, 6-1 da Pietro Marino). Giacomo Crisostomo, tesserato per il tc Cagliari, la spunta 6-2, 3-6, 10-2 su Jacopo Antonelli.



RIPRODUZIONE RISERVATA