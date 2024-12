Impresa del quartu: battuta l’ex leader 

Due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. È il bilancio delle sei squadre sarde nell’ottava giornata di Serie B.

Che gara

Reduce da due ko consecutivi il Quartu reagisce nel migliore dei modi espugnando il campo dell’ex capolista Spes Poggio Fidoni per 6-4. Manunza, Cau e Sau ribaltano l’iniziale 1-0 dei padroni di casa. Asquer e Sanna allungano sul 5-2. Dopo altre due reti laziali, chiude i conti ancora Cau per il definitivo 6-4.

Odissea

Il Monastir torna alla vittoria in trasferta sul Città Giardino Marassi nonostante le difficoltà nel raggiungere Isola d’Asti a causa di un ritardo aereo di quasi 4 ore. La squadra di Barbarossa è arrivata al campo giusto in tempo per iniziare la gara, poi vinta 6-2 grazie alle doppiette di Cazzin e Bringas e le reti di Santoni e Rosas.

Il pareggio

Pari amaro per la San Sebastiano Ussana, che incassa il 6-6 del Cures nell’ultimo minuto di gara dopo aver condotto grazie alla doppietta di Deivison e i centri di Perra, Piras, Deiana e Cadoni.

Sconfitte

La Jasnagora cade per 2-1 in casa contro il Real Sesto. Di Alan il momentaneo gol dell’1-1 per i cagliaritani, che protestano per il 2-2 non convalidato a Ruzzu (gli arbitri non hanno concesso il vantaggio fischiando un fallo precedente alla rete). Settima sconfitta in altrettante gare per l’Alghero, battuta 6-1 in trasferta dal Sermig. L’Elmas perde 5-1 in casa col Laurentino.

RIPRODUZIONE RISERVATA