Serie A.
08 febbraio 2026 alle 00:09

Impresa del Napoli, in dieci batte il Genoa nel recupero 

Genoa 2

Napoli 3

Genoa (3-5-2) : Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez , Norton-Cuffy, Malinovskyi (29’ st Masini), Ellertsson, Frendrup, Martin (29’ st Messias), Vitinha (44’ st Cornet) , Colombo (19’ st Ekuban). Allenatore De Rossi.

Napoli (3-4-2-1) : Meret, Rrahamani, Buongiorno (14’ st Beukema), Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Mctominay (1’ st Giovane, 32’ st Olivera), Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund. Allenatore Conte.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : pt 3’ Malinovksyi (r), 20’ Hojlund, 22’ McTominay; st 12’ st Colombo, 50’ st Hojlund (r).

Note : espulso 31’ st Juan Jesus per somma di ammonizioni, ammoniti Meret, Vasquez, Juan Jesus, Marcandalli, Spinazzola.

Genova. Impresa a Genova del Napoli che in dieci, espulso Juan Jesus al 31’ del secondo tempo, espugna il Ferraris con un rigore di Hojlund al 5’ di recupero dopo una gara ricca di colpi di scena e segnata da due interventi del Var. Al Genoa non è bastato passare in vantaggio dopo 3’: il Napoli ha ribaltato la gara con Hojlund e McTominay nel primo tempo prima del pareggio di Colombo al 12’ della ripresa. Il gol decisivo su penalty assegnato per un intervento di Cornet su Vergara dopo che Massa era stato richiamato all’on field review.

Già dopo 26’’ Buongiorno serve Meret senza accorgersi di Vitinha che intercetta, si invola in area e viene steso dal portiere. Massa indica la rimessa dal fondo, poi richiamato dal Var concede il rigore ammonendo il portiere. Malinovksyi non sbaglia dal dischetto. Il Napoli al 13’ è pericoloso con McTominay e pareggia al 20’ con Hojlund che ribatte in rete una respinta del portiere. Rossoblù pericolosi nel finale di tempo prima con Malinovskyi da fuori area, Meret alza in angolo, poi con Norton-Cuffy, che dal limite manda alto.

Mctominay alza bandiera bianca e al suo posto nella ripresa entra Giovane. Il pari del Genoa arriva al 12’ con Colombo che ruba palla a centrocampo a Buongiorno e batte con un diagonale Meret in uscita. Al 32’ Ekuban va via a Juan Jesus che lo trattiene vistosamente: secondo giallo ed espulsione per il difensore del Napoli. In pieno recupero Vergara viene toccato in area da Cornet. L’arbitro lascia correre ma, richiamato al Var, assegna il rigore: Hojlund batte, Bijlow tocca ma non basta.

