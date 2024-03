Impresa del Bosa nel fortino del Tempio 

Tempio 2

Bosa 2

Tempio (3-5-2) : Izzo, Sanna, Arca, Pinna, Gomez (33 st Dias), Lotcikovs, Bulla (16’ st Donati), Sabino (16’ st Nurra), Igene, Roccuzzo, Coradduzza (42’ st Masia). In panchina Pittalis, Zappareddu, Manchia, Truddaiu, Virdis. Allenatore G. Cantara.

Bosa (4-4-2) : Idrissi, Grella (1’ st Pes), Pischedda, Mura (20’ st Ciriblan) Avellino, Ferrari, Unali, Di Angelo, Fortunato, S. Carboni (12’ pt Carta), Pinna. In panchina Arseni, Marras, Ledda, Mattiello. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Nieddu Di Sassari.

Reti : st 7’ Sabino, 10’ Sanna, 25’ Di Angelo, 44’ Pes.

Note : ammonito Ferrari. Angoli 4-10. Recupero 1’-6’.

TEMPIO. Secondo la saggezza latina “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”: sbagliare è umano, perseverare diabolico. E il Tempio lo conferma, perché dopo aver malamente giocato e perso sabato a San Teodoro, ieri si è ripetuto nonostante il doppio vantaggio. Il Bosa, rinfrancato dalla vittoria sul Ghilarza, è riuscito con testa e cuore a uscire indenne dal “Manconi” nella gara di recupero della nona giornata di ritorno. Per i galletti un pareggio che mette a nudo il brutto momento attraversato dagli uomini di Cantara.

La prima frazione non è stata esaltante e non ha offerto spunti importanti. Nei primi 10 minuti della ripresa due raggi di sole hanno illuminato la partita: al 7’ Sabino ha sbloccato la gara raccogliendo una respinta di Idrissi sul tiro di Igene; 3’ più tardi il raddoppio di Sanna in mischia, con l’arbitro che ha convalidato su segnalazione del guardalinee.

Al 25’ però ha accorciato Di Angelo da fuori area con un preciso e potente rasoterra. Al 34’ Donati ha ciccato il pallone del possibile 3-1 e al 44’ Pes, sull’angolo battuto dall’altro neo entrato Ciriblan, non ha sbagliato siglando il definitivo pari.

