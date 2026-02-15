Impresa Cus in casa della battistrada 

Weekend ricco di gol ed emozioni nei campionati regionali di Serie C1 e C2, con risultati che incidono sugli equilibri delle due classifiche.

In C1 la capolista Atletico Sestu cade davanti al proprio pubblico, superata 4-1 dal Cus Cagliari al termine di una gara ben interpretata dagli ospiti. Alle sue spalle il Fanni Futsal Sassari conferma il momento brillante imponendosi 7-4 sul campo della Villacidrese Calcio al termine di una sfida spettacolare: per i sassaresi un successo che arriva pochi giorni dopo la vittoria ai tempi supplementari in Coppa Italia, ulteriore segnale di crescita.

L’Ichnos Calcetto viene sconfitto in casa 5-4 dallo ZB Iron Bridge, corsaro al termine di continui ribaltamenti di fronte. Colpo esterno anche del C’è Chi Ciak, che passa 3-2 sul campo dell’Fc Alghero. Netto 9-1 del Decimo Futsal sul Futsal Villasor, mentre Domus Futsal Perdaxius e Oristanese pareggiano 2-2 un match combattuto, con Pinna che risponde ai gol di Fiori e Porru.

In C2 il Sarfut consolida il primato superando 7-3 il Cus Sassari con una prova autoritaria. Il Calcio a 5 Gonnesa si impone 4-2 sulla Mediterranea con i gol dei locali firmati da Alimonda e Versace. Il Portoscuso passa 4-3 sul campo del Dym Sport grazie alla tripletta di Fois e al gol di Carboni. Babylon e Serdiana si dividono la posta senza gol. Successo di misura per la Virtus San Sperate, 4-3 contro il Parco Cross, mentre il San Pio travolge 5-0 l’Uta Calcio.

