Impresa Cus con la capolista Villasimius 

Cus Cagliari (4-5-1) : Pillittu, Zedda, N. Asunis, Caddeo, Cabras, Fiori, Dessena (40’ st Madau), Baldussi, Puddu, Piras (43’ st Siddu), D. Asunis. In panchina: Pau, Ledda, Maggio, Degortes, Labriola, Pigliacampo, Zucca. Allenatore: Meloni.

Villasimius (4-3-3) : Gonzalez, Masullo, Sabatel, Valentini, Porcu, Bonfigli (45’ st Cirlini), Scalcione, Arnaudo, Iesu, La Valle, Ferro. In panchina: Maine, Caliendo, Chessa, Bernia, Matta, Taricco, Mullano. Allenatore: Prastaro.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Rete : nel secondo tempo, 36’ Piras.

Note : espulsi Puddu e Ferro; ammoniti Baldussi, Sabatel e Arnaudo. Recupero 0’ pt, 6’ st. Spettatori 120 circa.

Il Cus Cagliari sconfigge la capolista Villasimius 1-0 e si regala un pomeriggio di gloria. Per gli ospiti è una sconfitta che, con ogni probabilità, non influirà sul trionfale ritorno in Eccellenza.

Gli assetti delle squadre sono diametralmente opposti: Il Cus si schiera con un prudente 4-5-1, il Villasimius usa il classico 4-3-3 offensivo.

La gara

Il Cus parte bene: conclusione di Baldussi al 10’, Gonzalez respinge. Ma dopo circa un 15’ la capolista impone la sua qualità rendendosi pericolosa due volte: al 25’ calcio piazzato di La Valle da sinistra, palla a Iesu solo in area sulla destra ma la sua mira è imprecisa; al 32’ è Ferro, partendo in slalom da sinistra, a tentare invano di beffare Pillittu sul primo palo. Il Villasimius insiste: al 37’ splendida punizione di Iesu, la sfera termina di un soffio alta. Al 43’ Arnaudo incorna ma mette sul fondo. Nella ripresa copione identico: il Cus si fa vivo con una inzuccata di Fiori al 3’ ma è il Villasimius a sfiorare il gol altre due volte, esaltando i riflessi di Pillittu prima su incornata di Porcu al 5’ poi su tracciante di Valentini al 19’. In mezzo a queste due occasioni, il Cus sfiora il gol al 10’: il bomber Piras, imbeccato solo in area da un preciso rinvio di Pillittu, calcia fiacco e centrale.

È un segnale: infatti al 36’ lancio del portiere Pillittu, difesa del Villasimius svagata, bomber Piras non tradisce e fulmina Gonzalez, 1-0. Finale animato, espulsi Puddu del Cus e Ferro del Villasimius. Ma gli universitari conservano la vittoria.

